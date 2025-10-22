Lia Olguța Vasilescu îi amenință cu soțul pe șefii de filiale PSD care nu-și ating target-ul electoral: "Habar nu au ce o să li se întâmple cu Claudiu"

Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 22:05
Claudiu Manda, Sorin Grindeanu și Lia Olguța Vasilescu - Foto Facebook, Lia Olguța Vasilescu, 22 octombrie 2025

Lia Olguța Vasilescu, vicepreședintă PSD și primar al municipiului Craiova, i-a atenționat pe șefii de organizații PSD că "habar nu au ce o să li se întâmple" dacă nu-și vor realiza target-ul electoral.

Olguța Vasilescu a lansat acest avertisment în contextul conferinței extraordinare a filialei PSD Dolj, care s-a desfășurat în ziua de 22 octombrie 2025.

Primărița din Craiova a susținut că șefii de organizații județene care nu ating obiectivele electorale fixate de conducerea centrală a PSD vor fi sancționați de Claudiu Manda, după ce Manda va obține funcția de secretar general al PSD.

"Cosmin Vasile este, de astăzi, președintele PSD Dolj, înlocuindu-l pe Claudiu Manda care va candida pentru functia de secretar general la nivel național. Alegerea sa a fost făcută în conferința extraordinară a PSD Dolj", a precizat Olguța Vasilescu într-un mesaj postat pe Facebook.

La conferința extraordinară a PSD Dolj a participat și Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD.

„Eu cred că președinții din județele care nu reușesc să-și atingă target-ul electoral habar nu au ce o să li se întâmple cu Claudiu. Dar o să vadă. O să se convingă că în Dolj noi nu câștigăm pentru că electoratul ar fi de stânga, așa cum ni se spune de fiecare dată, ci pentru că ne respectăm promisiunile și pentru că ne organizăm exemplar”, a declarat Olguța Vasilescu, citată de Mediafax, în cadrul conferinței extraordinare a PSD Dolj.

Olguța Vasilescu a mai susținut că Claudiu Manda a condus „cea mai puternică și mai unită organizație din PSD”. Ea a criticat însă faptul că „toate voturile pe care noi le-am câștigat cu multă trudă s-au pierdut atât de ușor, din păcate, în alte județe”.

