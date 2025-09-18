Prima amenințare directă din PSD cu căderea Guvernului Bolojan. Noua „linie roșie” care pare să fi apărut în coaliție

Autor: Catalina Sirbu
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 23:21
349 citiri
Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, alături de Marcel Ciolacu FOTO Facebook/ Lia Olguța Vasilescu

Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat joi seară, 18 septembrie, că Guvernul actual, din care şi PSD face parte, va cădea în cazul în care premierul Ilie Bolojan nu va schimba modul în care vrea să facă reforma administraţiei.

Primarul social-democrat al Craiovei, Olguţa Vasilescu, a vorbit, joi seară, la Antena 3, despre reforma administraţiei care încă se negociază în coaliţie.

Întrebată dacă va cădea Guvernul în cazul în care Ilie Bolojan nu schimbă modul în care vrea să facă această reformă, Vasilescu a răspuns scurt: ”Da!”.

Olguţa Vasilescu a adăugat că ”s-a bifat o dezbatere publică”, referindu-se la întâlnirea de la Guvern a primarilor cu vicepremierii şi ministrul Dezvoltării.

”Invitaţia a venit pe Asociaţia Municipiilor din România. Eu am fost înştiinţată de structurile tehnice şi era iniţial pentru altă oră, eu nu puteam să ajung la acea oră şi atunci i-am trimis un mesaj premierului dacă putem muta şedinţa la ora 16:00 şi mi-a răspuns că da. Toţi cei care am venit acolo ştiam că ne întâlnim cu Bolojan. N-avea niciun rost să ne întâlnim cu Cseke (Cseke Attila, ministrul Dezvoltării – n.r.) pentru că ştim părerea lui. Dar s-a bifat o dezbatere publică ce trebuia făcută”, a adăugat Olguţa Vasilescu.

Aceasta a mai afirmat că primarii şi preşedinţii de Consilii Judeţene nu au înţeles exact ce vrea să facă Guvernul: ”Partea proastă este că noi nu am înţeles varianta finală a Guvernului, că noi pentru asta ne-am dus. Adică am solicitat să vină cu altă variantă. Aşteptam să aflăm care este aceasta. N-am aflat-o, pentru că tot ce ne-a zis Cseke, la un moment dat, noi l-am întrebat dacă este şi varianta premierului, la care el a răspuns că nu poate vorbi în numele premierului”.

Vicepremierii Marian Neacşu şi Tánczos Barna şi ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Attila Cseke, au analizat, miercuri, împreună cu reprezentanţii primarilor şi consiliilor judeţene mai multe aspecte cuprinse în proiectul de lege pentru reforma administraţiei publice locale. S-a realizat o statistică a posturilor aprobate prin organigrame, a celor ocupate şi a celor vacante şi s-a discutat despre corelarea numărului de angajaţi cu numărul de locuitori din localitate.

Premierul Ilie Bolojan insistă să taie 10% din posturi ocupate în primării şi în Consilii Judeţene, în timp ce PSD şi UDMR se opun. În schimb, cele două partide au propus o reducere de 10% a cheltuielilor, soluţie care evită disponibilizarea angajaţilor.

#Lia Olguta Vasilescu, #ilie bolojan, #demitere , #stiri Lia Olguta Vasilescu
