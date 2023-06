Lia Olguţa Vasilescu, primarul municipiului Craiova, și-a publicat declarația de avere pe anul trecut.

Din documente reiese că deţine un teren de 364 mp în Craiova, alături de soţul ei, Claudiu Manda, dar și o casă de 332 de mp în Craiova. Pe lângă acest imobil, Claudiu Manda mai are un apartament în Bruxelles, Belgia, acolo unde lucrează.

La capitolul maşini, Olguţa Vasilescu spune că are un Mercedes Benz din 2017. În declaraţia de anterioară apăreau două astfel de autoturisme, însă pe unul l-a vândut cu suma de 64.790 de lei. În schimb, primarul oraşului a menţionat în declaraţia de avere din acest an că şi-a mărit colecţia de bijuterii, adăugând acestora o valoare de 5.000 de euro. Asfel, documentul arată că Olguţa Vasilescu are bijuterii în valoare de 3.500 de euro, două ceasuri de mână în valoare de 33.000 de lei fiecare, alte bijuterii în valoare de 15.000 de euro şi cele mai noi bijuterii, cumpărate în perioada 2022 – 2023, cu o valoare de 5.000 de euro.

În conturi, Olguţa Vasilescu spune că are 163.846 de lei şi 23.463 de euro. La categoria plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, primarul Craiovei deține acţiuni sau părţi sociale în valoare totală de doar 973 de lei, în patru societăţi comerciale – SC Roso Agriculture SRL, SC IMOBAND OLTENIA SRL, Sc Petrom SA şi SC AGRII GREEN OLTENIA SRL. De asemenea, aceasta a menţionat că a acordat un împrumut de 194.750 de lei, în nume personal, către SC IMOBAND OLTENIA SRL.

Aceeaşi declaraţie de avere arată că Olguţa Vasilescu are şi datorii consistente. Vorbim despre un împrumut în valoare de 240.000 de euro, altul de 40.000, altul de 5.000 EUR şi încă unul de 130.000 de lei.

Olguţa Vasilescu are venituri doar din salariul de primar, adică 164.268 de lei annual, conform declarației de avere. Asta înseamnă un venit lunar de 13.689 de lei lunar. La aceşti bani se adaugă pensia alimentară pe care o primeşte pentru fiul său din prima căsătorie. Este vorba despre suma de 12.000 de lei pe an.

Însă, Claudiu Manda, soţul Olguţei Vasilescu, participă la bugetul familiei cu o sumă mult mai consistentă, pe care o câştigă de la Parlamentul European. Acesta încasează 89.858 de euro anual (7.488 de euro pe lună). Declaraţia de avere a Olguţei Vasilescu se încheie cu suma de 37,27 de lei, bani câştigaţi de Claudiu Manda din dividente la SC PETROM SA.

