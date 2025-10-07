Olguţa Vasilescu acuză Guvernul că interzice reparațiile și studiile de fezabilitate. „Nu mai putem pregăti drumurile de iarnă”

Autor: Maria Mora
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 09:13
Lia Olguța Vasilescu susține că deszăpezirea va fi afectată de OUG dată de Guvern FOTO Pixabay

Primarul municipiului Craiova, Lia-Olguţa Vasilescu, a informat că, în şedinţa Biroului Permanent Naţional al PSD de luni, s-a cerut revizuirea OUG 52/2025 adoptată săptămâna trecută de Guvern.

"Am solicitat ca ordonanţa care a trecut săptămâna trecută, 52/2025, cu foarte multe din articole citite pe bandă, să fie revizuită, pentru că, în acest moment, ar însemna, efectiv, blocarea Primăriilor. (...) Acolo se vorbeşte despre faptul că noi, până la sfârşitul anului, nu mai putem să facem reparaţii. Am spus-o de nenumărate ori până acum şi văd că cei de la Ministerul Finanţelor nu înţeleg - serviciile într-o Primărie înseamnă serviciul de iluminat, serviciul de transport public local, serviciul de salubrizare, serviciul de ecarisaj şi aşa mai departe. Este cu totul altceva decât în administraţia publică centrală", a declarat Vasilescu luni, într-o conferinţă de presă, la finalul BPN al PSD.

Ea a explicat că este vorba despre reparaţii de infrastructură, nu de uşi sau birouri: "Înseamnă reparaţii de drumuri, de şcoli, de spitale şi aşa mai departe. Or, în momentul în care s-a interzis efectiv să se facă reparaţii prin această ordonanţă de urgenţă, noi ajungem în imposibilitatea de a pregăti drumurile pentru iarnă, nu numai în ceea ce priveşte pietruirea sau asfaltarea, dar inclusiv deszăpezirea. Ceea ce va fi tragedie, mai ales în zonele montane".

În al doilea rând, a completat primarul Craiovei, prin OUG sunt interzise studiile de fezabilitate şi expertizele. "Să nu uităm că intrăm pe POR, că trebuie să cheltuim banii europeni, or, în condiţiile în care nu mai poţi să efectuezi studii de fezabilitate şi expertize, automat nu mai poţi să faci absorbţie de fonduri europene", a evidenţiat Lia-Olguţa Vasilescu.

În opinia sa, actul normativ mai prevede şi "alte aberaţii". "Nu mai poţi să publici nimic ca şi Primărie. Prin Legea administraţiei publice locale, prin Codul administrativ, eşti obligat, în momentul în care faci o şedinţă de consiliu, să o anunţi public, într-un ziar sau pe un post de televiziune, radio şi aşa mai departe. S-a interzis, asta înseamnă că nu putem să mai ţinem şedinţe de consilii locale, ceea ce, efectiv, este o aberaţie. Din această cauză am solicitat şi miniştrilor noştri să fie foarte atenţi la avizare, dar aici nu avem ce să le reproşăm, pentru că foarte multe dintre aceste lucruri au fost citite pe bandă în şedinţa de Guvern şi, iată, ne-au adus în această situaţie", a explicat Vasilescu.

