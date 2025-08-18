Disponibilizările din administrațiile locale se vor face pe baza datelor de la recensământul populației. „Sunt municipii care vor avea pierderi şi de 200 de persoane”

Autor: Catalina Sirbu
Luni, 18 August 2025, ora 20:45
421 citiri
Disponibilizările din administrațiile locale se vor face pe baza datelor de la recensământul populației. „Sunt municipii care vor avea pierderi şi de 200 de persoane”
Angajat la birou FOTO Pixabay

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, preşedinte al Asociaţiei Municipiilor din România, a declarat, luni, 18 august, după discuţiile cu premierul Bolojan, că disponibilizările din primării, parte a planului Guvernului de a reduce cheltuielile, se vor raporta la recensământ, ”care nu este corect deloc”.

Ea a precizat că sunt municipii care vor avea pierderi şi de 100, 200 de persoane. Vasilescu a mai spus că au încercat să meargă pe varianta datelor de la INS, care sunt actualizate din an în an, sau pe varianta de la Direcţiile de Evidenţă a Populaţiei, dar nu s-a acceptat.

”Am avut 30 de solicitări, dintre care una singură este nerezolvată. Mai precis se va raporta totul la recensământ, la numărul de populaţie de la recensământ, care din punctul nostru de vedere nu este corect deloc, pentru că ştim cum s-a făcut recensământul, în pandemie. La Craiova, de exemplu, am primit doar 400 de tablete pentru a recenza o populaţie de 300.000 de locuitori. Ori este clar că rezultatele acelui recensământ nu au niciun fel de legătură cu realitatea. Am încercat să mergem pe varianta datelor de la INS, care sunt actualizate din an în an, am încercat să mergem pe varianta de la Direcţiile noastre de Evidenţă a Populaţiei, nu s-a acceptat, până la urmă, niciuna dintre aceste variante. În schimb, am reuşit să salvăm foarte multe dintre proiecte, în sensul că toate proiectele care la ora actuală se află la stadiu fizic peste 30% vor fi finanţate prin PNRR”, a anunţat primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, la Palatul Victoria, după discuţia Asociaţiei Municipiilor din România cu premierul Ilie Bolojan.

Întrebată care este diferenţa dacă vor face concedierile raportat la recensământ sau dacă le face la evidenţa populaţiei, Lia Olguţa Vasilescu a spus că este foarte mare.

”La Craiova, de exemplu, nu avem decât 4 persoane care vor trebui să fie disponibilizate, dar asta pentru că noi nu am făcut foarte multe angajări, adică pe schema pe care o aveam prevăzută de personal nu am mers niciodată cu ea la maxim şi, în general, municipiile să ştiţi că sunt cam în această situaţie. Noi am mai fost afectaţi de o scădere a organigramei şi anul trecut cu 10%, anul acesta ar veni cu 20%, dar sunt, într-adevăr, municipii reşedinţă de judeţ care vor avea pierderi şi de 100 sau 200 de persoane”, a explicat Lia Olguţa Vasilescu.

Ea a precizat că pentru celelalte proiecte urmează, după această Ordonanţă de urgenţă, să existe un memorandum făcut de ordonatorii de credite de la ministerele respective, cu asigurarea că, în cazul în care se stabileşte că ele vor putea fi terminate până la jumătatea anului viitor, vor primi sumele necesare.

”O veste mai fericită, aş putea spune, pentru că nu ne mai aşteptam deloc la ea, a fost ca proiecte pe care noi am reuşit să le facem şi sunt la stadiul de SF sau de DALI, dar care nu intraseră în contractare, în cazul în care vor fi autorităţi care nu vor putea să-şi finalizeze proiectele până la data de iulie 2026, vor intra şi acestea la finanţare”, a mai spus Vasilescu. Primarul Craiovei a menţionat că, mai mult decât atât, se încearcă să se treacă şi pe alte resurse, pe Fondul de Climă, de exemplu, câteva proiecte, pentru că şi acolo contractarea începe din 2026.

”Se vor prioritiza aceste proiecte, în sensul că pistele de biciclete şi toate celelalte care nu erau foarte urgente vor fi date la o parte în favoarea şcolilor, reabilitărilor de blocuri, grădiniţelor, drumurilor judeţene şi aşa mai departe”, a mai spus primarul.

Lia Olguţa Vasilescu a mai spus că au avut asigurări că şi la programul Angel Saligny se vor primi nişte sume de bani, care însă nu vor putea să acopere toate proiectele.

”Şi aici va fi vorba de o prioritizare a celor care se referă la şcoli, drumuri judeţene şi aşa mai departe, în detrimentul celor care poate nu sunt atât de importante, drumuri prin pădure şi alte lucruri de genul acesta”, a spus ea.

Ilie Bolojan lansează reforma administrației locale și prioritizarea investițiilor PNRR - Ce a stabilit cu primarii
Ilie Bolojan lansează reforma administrației locale și prioritizarea investițiilor PNRR - Ce a stabilit cu primarii
Premierul Ilie Bolojan a avut astăzi o nouă întâlnire de lucru cu reprezentanții Asociației Municipiilor din România, în contextul consultărilor asupra reformei administrației publice...
Ce competențe ar trebui să aibă angajații la stat și cum ar trebui plătiți
Ce competențe ar trebui să aibă angajații la stat și cum ar trebui plătiți
Funcționarul public ideal nu mai poate fi definit prin vechime și obediență, ci prin competență, eficiență și dorința reală de a evolua. Cu toate acestea, sistemul românesc pare blocat...
#Lia Olguta Vasilescu, #disponibilizari, #reforma , #stiri politice
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Casa Alba s-a interesat daca Zelenski va veni in costum la intalnirea cu Trump. Ce va purta presedintele ucrainean
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Lovitura de proportii: vor sa-i achite clauza de reziliere lui Edi Iordanescu! Salariu urias pentru antrenor

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Disponibilizările din administrațiile locale se vor face pe baza datelor de la recensământul populației. „Sunt municipii care vor avea pierderi şi de 200 de persoane”
  2. Ilie Bolojan lansează reforma administrației locale și prioritizarea investițiilor PNRR - Ce a stabilit cu primarii
  3. Primul concurs deschis la Romsilva: 24 de persoane și-au depus candidatura pentru funcția de director general interimar
  4. Liderii Consiliului European se reunesc pentru pacea în Ucraina. Oana Țoiu: „Nu vrem doar o pauză nedefinită în război”
  5. Sorin Grindeanu a recunoscut cât costă ceasul său: "E același de vreo patru-cinci ani"
  6. Discuții cruciale Trump–Zelenski. Nicușor Dan: „Rusia nu dorește pacea”
  7. Noi tensiuni în coaliție. Ministrul Economiei, Radu Miruță, atac la adresa PSD: „O înșelătorie!”
  8. Nicușor Dan, vizită surpriză într-o localitate simbol din România. Unde a fost împreună cu familia la început de săptămână FOTO
  9. Grindeanu respinge scenariul ieșirii de la guvernare din partea PSD și colaborarea cu AUR: „Oamenii care vor binele sunt de acord cu această stabilitate” VIDEO
  10. Reacția lui Nicușor Dan la menținerea ratingului Fitch: ”Reafirm seriozitatea României față de investitorii străini și față de piețele financiare”