Olguta Vasilescu raspunde FMI: Guvernul va mari punctul de pensie, continuam sa imbunatatim viata romanilor

Desi oficialii FMI au recomandat Guvernului sa amane majorarea punctului de pensie, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, afirma ca acest lucru nu se va intampla.

"Nu renuntam la niciuna dintre masurile de guvernare promise", a declarat ministrul pentru Capital. Ministrul a postat pe pagina sa de Facebook un link catre aceasta stire.

"Guvernul Romaniei va respecta Programul de guvernare votat de romani si va mari punctul de pensie la 1.000 de lei incepand cu data de 1 Iulie.

Nu renuntam la niciuna dintre masurile de guvernare promise, continuand sa imbunatatim viata romanilor si sa aducem cati mai multi dintre ei in clasa de mijloc", a afirmat ministrul Muncii.

De la inceputul anului, pensiile au fost indexate cu 5,27%, iar cele sub 2.000 de lei nu mai sunt impozitate cu 16%. In plus, pensia minima garantata a crescut la 520 de lei.

In prezent, punctul de pensie este de 917 lei si va creste la 1.000 de lei de la 1 iulie. Prin urmare, toate pensiile vor creste iar de la aceasta data.

Saptamana trecuta, seful misiunii FMI in Romania, Reza Baqir, arata ca, in Romania, desi s-a intarit foarte mult economia dupa criza, cresterea economica poate fi afectata de taierile de taxe si cresterile de salarii ale Guvernului Grindeanu.

"Taierile succesive de taxe, cresterile salariale si limitarea investitiilor ameninta sa afecteze aceasta crestere.

Trebuie intarite reformele structurale, mai ales in zona prioritizarii absorbtiei de fonduri UE si sustinerii luptei impotriva coruptiei", a spus Baqir.

In ce priveste bugetul pe 2017, reprezentantul FMI sustine ca "schimbarile legislative consecutive au facut ca structura bugetului sa fie rigida".

"Taieri de taxe si masuri de crestere a salariilor si pensiilor, cu costul investitiilor publice, au facut ca bugetul sa fie mai putin flexibil si risca sa nu faca fata socurilor care ar putea veni.

Este mai usor sa scazi taxele, foarte greu sa le cresti. Este mai usor sa cresti salariile si foarte greu sa le scazi. Nu mai e loc de alte taieri de taxe, daca scopul este de a pastra flexibilitatea bugetului", a subliniat Baqir.

In ce priveste deficitul bugetar pentru acest an si pentru anul urmator, Baqir a spus ca estimarile sunt de 3,7 la suta din PIB pentru 2017, fara masuri suplimentare ale Guvernului, si de 3,9 la suta din PIB pentru anul 2018, "dar prognoza pentru anul urmator se va schimba cand vor incepe discutiile pentru bugetul pe anul 2018".

