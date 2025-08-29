Lia Olguța Vasilescu a postat o imagine controversată, pe care a șters-o ulterior FOTO

Universitatea Craiova s-a calificat în premieră în faza principală a competiției de fotbal Conference League, după ce a învins echipa turcă Istanbul Bașakșehir cu scorul de 3-1 (2-1), joi seara, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova, în manșa secundă a play-off-ului.

Universitatea, care a câștigat și la Istanbul, cu 2-1, s-a impus prin golurile marcate de Alexandru Cicâldău (9), Ștefan Baiaram (27), Steven Nsimba (81), după ce oaspeții deschiseseră scorul prin Davie Selke (7).

Echipa antrenată de Mirel Rădoi a scris istorie, aducând Bănia fotbalistică pentru prima oară într-o competiție europeană, după ce Universitatea a eșuat de mai multe ori în preliminarii, fiind eliminată de multe ori rușinos, de echipe precum Laci, Lokomotiv Tbilisi sau NK Maribor.

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu (50 de ani), a postat după meci pe rețelele sociale o imagine controversată, pe care a șters-o ulterior.

Astfel, cu ajutorul inteligenței artificiale, Lia Olguța Vasilescu a reprezentat un leu, în tricoul alb-albastru al echipei din Bănie și ținând în mâna dreaptă un topor, stând pe spatele unui soldat otoman.

