Craiova: Consilierii locali PNL si USR-PLUS au convocat sedinta extraordinara a CL Craiova in care Olguta Vasilescu sa depuna juramantul

Acestia sustin, intr-un comunicat de presa, ca au facut acest demers intrucat "a trecut o luna si jumatate de la alegerile locale", iar pana acum nu a fost convocata nicio sedinta a CL Craiova."A trecut o luna si jumatate de la alegerile locale, consilierii au depus juramantul, supleantii au fost si ei validati de judecatorie, ca urmare Craiova are un Consiliu Local legal constituit, insa primarul PSD nu a convocat inca o sedinta de consiliu. Suntem cu totii intr-o perioada incarcata si dificila in care este esentiala functionarea Consiliului Local si, intelegand votul si dorinta cetatenilor, inceperea activitatii nu mai poate fi amanata.Consilierii locali USR-PLUS si PNL, reprezentand majoritatea consilierilor locali ai Municipiului Craiova, convoaca o sedinta extraordinara a Consiliului Local pentru 16 noiembrie, ora 10,00, cu o ordine de zi care acopera punctele necesare pentru a porni munca in noul Consiliu Local", se precizeaza in comunicatul remis de consilierii PNL si USR-PLUS.Potrivit sursei citate, sedinta va avea urmatoarea ordine de zi: alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Craiova; depunerea juramantului de catre consilierii locali supleanti, validati de Judecatoria Craiova dupa data constituirii Consiliului Local; constituirea Comisiei de validare a alegerilor si de numarare a voturilor; alegerea viceprimarilor municipiului; organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului si depunerea juramantului de catre primarul ales.Reprezentantii Aliantei USR-PLUS si PNL Dolj au anuntat ca doresc sa formeze majoritatea in Consiliul Local Craiova, iar cele doua formatiuni sa aiba cate un viceprimar. Dupa alegerile din 27 septembrie, dintre cele 27 de mandate de consilieri locali in CL Craiova, PSD a obtinut 10 mandate, PNL - 9 mandate, Alianta USR-PLUS - 5 mandate si PER - 3 mandate.Validarea mandatului de primar al Craiovei al Liei Olguta Vasilescu a fost contestata in instanta de Petru Becheru, pe motiv ca "majoritatea absoluta a craiovenilor nu o vor primar, in conditiile in care peste 65% din voturile valabil exprimate au fost in favoarea altor candidati".Tribunalul Dolj a respins, pe 4 noiembrie, apelul lui Petru Becheru prin care acesta a contestat validarea mandatului de primar al Olgutei Vasilescu, in contradictoriu cu Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 1 Craiova. Tribunalul Dolj a considerat apelul ca fiind neintemeiat, iar decizia este definitiva.Curtea de Apel Craiova a respins, marti, cererea lui Petru Becheru privind stramutarea dosarului in care acesta a contestat validarea mandatului de primar al Craiovei obtinut de Olguta Vasilescu in urma alegerilor din 27 septembrie, dosar care s-a judecat la Tribunalul Dolj. Decizia instantei este definitiva.