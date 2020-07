Placuta cu numele Olgutei Vasilescu, amplasata la intrarea in parcul "Nicolae Romanescu". Directia Judeteana de Cultura Dolj cere primariei sa o dea jos

Foto: Facebook/ Se intampla in Craiova

Astfel, municipalitatea a trecut in prim-plan numele fostului primar Lia Olguta Vasilescu (2012-2017), deasupra lui Nicolae Romanescu (1899-1899), intemeietorul parcului, si pe al actualului edil, Mihail Genoiu (2017-...), deasupra lui Ulysse Boldescu (1890-1894)."In urma deplasarii pe teren efectuate la data de 20 iulie de catre functionari ai Directiei Judetene de Cultura Dolj, s-a constatat faptul ca inscriptionarea numelor primarilor Craiovei nu respecta plansa din documentatia avizata. In consecinta, va solicitam ca, in termen de 30 de zile de la data primirii prezentei, sa remediati neconcordantele, in sensul modificarii listei primarilor Craiovei, astfel incat ordinea si dispunerea numelor acestora sa respecte ordinea avizata", se precizeaza in adresa Directiei de Cultura Dolj.Valoarea totala a proiectului "Modernizare acces in Parcul 'Nicolae Romanescu' si amplasare statuie" a fost de 1,19 milioane lei, suma la care s-a ajuns dupa aprobarea studiului de fezabilitate, unde, potrivit unei hotarari a Consiliului Local Craiova, au fost prinse cantitati de lucrari estimative, iar dupa executarea proiectarii, conform temei de proiectare, utilizand programul de proiectare, au aparut diferente intre varianta de suma dintre studiul de fezabilitate si cea din proiectul tehnic de P.T., de circa 400.000 lei. Proiectul a constat in modernizarea accesului in parc si reamplasarea statuii cu cei doi cai, care a fost amplasata pe un alt soclu, cel vechi fiind deteriorat. O alta modificare a fost transformarea zonei de parcare din jurul statuii, in zona pietonala.Parcul "Nicolae Romanescu" este una dintre cele mai mari zone verzi urbane din Romania. Totodata, este al treilea parc natural de pe teritoriul Europei de Est. In Romania, este al doilea parc ca dimensiune, dupa Herastrau din Bucuresti.Parcul "Romanescu" masoara aproximativ 100 de hectare si este construit pe locul unde se afla mosia familiei Bibescu. Din acest motiv, este cunoscut si sub denumirea de Parcul "Bibescu". In trecut, pe spatiul unde azi se afla parcul se regasea mosia familiei logofatului Ioan (Iancu) Bibescu. Mosia era amenajata de un gradinar de origine germana si avea pavilioane, banci si sere. In anul 1848, mosia se afla intr-o stare de degradare, motiv pentru care a fost cumparata de magistratul orasului, cu scopul de a o transforma intr-un spatiu public pentru recreere. Pe plan local au avut loc numeroase evenimente in acea perioada, printre care si Unirea Principatelor, astfel ca amenajarea gradinii a cazut pe plan secund.La 50 de ani dupa ce a fost vanduta de logofatul Bibescu, mosia era unul dintre cele mai urate si mai insalubre locuri din Craiova. Resedinta a devenit intre timp azil pentru infirmi. In 1898, a venit la primaria orasului Nicolae Romanescu si au aparut planuri noi de dezvoltare si modernizare a orasului. Edouard Redont, un arhitect de origine franceza, a fost desemnat sa proiecteze parcul. Constructia parcului a inceput in 1897 si s-a incheiat in 1903. La evenimentul in cadrul caruia s-a inaugurat parcul, realizat in stil romantic, a luat parte si Regele Carol.In 1930, parcul a primit numele de Parcul "Nicolae Romanescu". Parcului i-au fost conservate, in timp, componentele, conform cu conceptul initial al arhitectului peisager Redont. In cadrul ansamblului amenajat, se disting elementele precum: cursurile de apa lungi de peste 1.970 metri, aleile pe aproape 27 kilometri lungime, intrarea monumentala, monumentul Romanescu, Casa Bibescu, Chioscul de Fier, Castelul medieval, lacul si debarcaderul, impresionantul Pod Suspendat, cascadele, Marele lac, Gradina zoologica, Hipodromul, Velodromul, teatrul de vara si numeroase statui si grupuri statuare, unele apartinand unor artisti ilustri (Brancusi sau Jalea). In 1943, la intrarea principala, a fost ridicat un bust al lui Nicolae Romanescu ca un omagiu adus celui care s-a ocupat indeaproape de realizarea parcului.