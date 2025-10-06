Lia Olguța Vasilescu, despre reforma din administrația publică: ”Vrem minim 10% reduceri de personal la centru, după tăieri repetate la nivel local”

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a subliniat prioritățile partidului în reforma administrației publice, după ședința conducerii PSD de luni, 6 octombrie. Social-democrații ar fi de acord cu o reducere de 30% din numărul total de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi total ocupate. O altă opțiune cerută de PSD ar fi ca primarii și președinții de CJ să aibă o a doua opțiune, reducerea cu 10% a bugetului pe salarizare.

Lia Olguța Vasilescu a cerut flexibilitate în reforma administrației publice și a sugerat că în acest pachet de reforme, PSD vrea să discute despre un procent de minim 10% reduceri de personal din administrația publică centrală. De ani de zile nu s-a operat o astfel de reformă, spune ea.

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a precizat că a fost foarte bine că au blocat acest pachet privind administrația locală, în momentul în care se discuta despre o reducere cu 45% a numărului de posturi, pentru că asta ar fi însemnat efectiv blocarea administrației publice locale.

„S-a pornit de la premise greșite, de la cifre greșite, se știa că sunt 330.000 de oameni în administrația publică locală, s-a dovedit că sunt 125.000 și pentru că nu ne-am opus niciodată acestui pachet al administrației publice locale, am venit și cu niște variante care se referă la faptul că suntem de acord cu o reducere de 30% din numărul total de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi total ocupate. De ce spunem nu mai mult de 20% din numărul de posturi total ocupate? Pentru că sunt, la ora actuală, stabilite în legislație niște praguri care, din punctul nostru de vedere, nu sunt cele mai fericit alese și am dat exemplu de fiecare dată o primărie care are 200.000 de locuitori versus una cu aproape 400.000 de locuitori, conform legii, trebuie să aibă același număr de funcționari publici. Din cauza aceasta am introdus acest prag de 20% din numărul de posturi efectiv ocupate”, a explicat Lia Olguța Vasilescu.

Lia Olguța Vasilescu cere autonomia locală prevăzută în Constituție

Primarul Craiovei a arătat că, în al doilea rând, au solicitat să existe totuși o autonomie locală, așa cum este prevăzută și de Constituția României, și să se dea posibilitatea ordonatorilor de credite, primarilor sau președinților de Consilii Județene, să aibă și o a doua opțiune, care înseamnă reducerea cu 10% a bugetului de cheltuieli de salarizare.

„Practic, dacă ei sunt în imposibilitatea de a face reducerea de personal, totuși să contribuie prin această reducere cu 10% a cheltuielilor de personal. De ce spunem asta? Pentru că primăriile nu seamănă între ele, avem situații de genul în care la primăriile de sectoare, de exemplu, și angajații de salubritate și cei de la spațiile verzi sunt în schema de personal, ori în momentul în care s-ar face o reducere, în bloc, așa cum se discuta până acum, ar însemna ca sectoarele sau primăriile din alte orașe să rămână nesalubrizate sau fără servicii de ecarisaj și așa mai departe, plus primăriile din mediul rural, unde deja au 10 angajați, practic fiecare post este ocupat pentru ceea ce este cerut în baza legii, ori o reducere foarte mare, asta ar însemna automat să devină nefuncționale”, a menționat primarul.

Lia Olguța Vasilescu a mai spus că, de asemenea, au discutat ca reducerile să se facă și în administrația publică centrală, nu doar în administrația publică locală.

„Practic, în acest pachet vrem să se discute și de un procent de măcar 10% reduceri de personal din administrația publică centrală, pentru că, dacă în cea locală anul trecut a mai fost o reducere de 10%, în cea centrală de ani de zile nu s-a făcut niciun fel de, nu numai reducere, dar și de viziune de structurare a cheltuielilor de personal. Așa cum este prevăzut procentul pentru administrația publică locală, va însemna tot un procent de 10%”, a precizat Lia Olguța Vasilescu.

