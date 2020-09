Olguta Vasilescu cauta vinovatii pentru pierderea alegerilor: "Cred ca va trebui sa-l punem pe domnul Dancu sa faca un studiu din care sa aflam de ce a pierdut PSD-ul"

Ea a aruncat sageti catre unul dintre liderii PSD, Vasile Dancu , presedintele Consiliului National al PSD."N-as spune ca suntem infranti pentru ca noi am reusit sa recastigam Craiova dupa ce ultimele doua dati, atat la alegerile europarlamentare, cat si la cele prezidentiale, am pierdut. De data aceasta suntem pe primul loc si la Consiliul Local si la Consiliul Judetean. Si la primar, si la presedintele Consiliului Judetean. Colegul meu Cosmin Vasile este deja cu mandatul in buzunar", a spus Lia Olguta Vasilescu la Antena 3. Cat despre infrangerea Gabrielei Forea la Bucuresti, aceasta a spus:"Cred ca va trebui sa-l punem pe domnul Dancu sa faca un studiu din care sa aflam de ce a pierdut PSD-ul. Pentru mine era previzibil sa pierd cateva procente pe Craiova pentru ca mi s-a reprosat foarte mult in aceasta campanie electorala faptul ca in 2016, dupa ce am castigat alegerile cu 60% am preferat sa plec in parlament.Este foarte adevarat ca intre timp am reusit sa castigam pentru Craiova drumul expres Pitesti - Craiova, ca sa nu mai vorbim de realizarile din mandatul meu de ministru. Dar, a contat foare mult pentru alegatori aceasta greseala. Nu am de gand sa o mai repet. In urmatorii 4 ani voi ramane primarul Craiovei", a subliniat Lia Olguta Vasilescu.