Olguta Vasilescu: Daca fiecare primeste o masca si manusi la intrarea in sectia de votare, nu are ce sa se intample

Intrebata daca PSD are in plan o initiativa de amanare a alegerilor locale, in conditiile cresterii zilnice a numarului persoanelor infectate cu SARS-Cov 2, Vasilescu a raspuns, joi, intr-o conferinta de presa: "Nu! Este responsabilitatea Guvernului Romaniei sa organizeze aceste alegeri. Si, atat timp cat le organizeaza corect, nu ar trebui sa fie probleme. Daca fiecare om primeste o masca, atunci cand intra in sectia de votare, si o pereche de manusi, nu are ce sa se intample. Ori lucrurile acestea sunt deja prevazute in lege. E foarte adevarat ca exista o lege care prevede ca 15 milioane de masti trebuiau sa plece deja catre persoanele vulnerabile si nu a ajuns nicio singura masca la ele. Deci, e un lucru la care trebuie sa raspunda Guvernul Romaniei, nu PSD".Premierul Ludovic Orban a transmis parlamentarilor PSD sa faca un proiect de modificare a legii, daca doresc schimbarea datei alegerilor locale, 27 septembrie, in replica la afirmatiile acestora pe marginea scrutinului."Nu imi cereti mie sa schimb data alegerilor, data alegerilor este stabilita de Parlament, voi ati votat data alegerilor. Domnule, nu conteaza cine propune guvernul, voi v-ati asumat aceasta raspundere, sa stabiliti data alegerilor. Parlamentul a stabilit prin lege, guvernul nu poate sa schimbe data alegerilor. Daca vreti sa schimbati data alegerilor, faceti proiect de lege de modificare, asumati-va public ca nu vreti sa organizati alegeri, lumea va intelege ce va intelege din acest lucru", a declarat Ludovic Orban, miercuri, in plenul Parlamentului.El a adaugat ca, in ceea ce il priveste, ca premier, singurul lucru pe care poate sa-l faca este sa respecte legea in vigoare."Singurul lucru pe care pot sa il fac este sa respect legea, am adoptat toate actele normative subsecvent, avem planul de masuri in curs de pregatire pentru a diminua la maxim un posibil risc de raspandire a virusului, dar asta nu se poate face decat daca toti actorii politici respecta regulile, ca dupa aia o ma trezesc ca, daca instituim obligativitatea purtarii mastii, o sa ma acuzati ca va discriminez. Daca veti face campanie fara sa respectati regulile, o sa fiti amendati. Va spun de acum, vom aplica legea pentru toti, indiferent ca e candidatul PSD, candidatul altui partid politic sau candidatul PNL ", a spus Orban.