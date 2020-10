UPDATE Olguta Vasilescu nu mai este secretar al Camerei Deputatilor. Ea a fost inlocuita de Daniel Suciu

Camera Deputatilor a vacantat si locul de deputat al lui Cornel Zainea, care a demisionat joia trecuta din USR si din Parlament. Deputatul USR Tudor Rares Pop a fost membru in Comisia pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor in locul lui Zainea.De asemenea, deputata PSD Natalia Intotero a fost desemnata membru in Comisia de validare, in locul lui Laurentiu Nistor , potrivit unui alt proiect de hotarare pe ordinea de zi a plenului de marti al Camerei.Olguta Vasilescu a castigat un mandat de primar al Craiovei la alegerile locale din 27 septembrie.