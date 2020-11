Olguta Vasilescu si-a asigurat viceprimari PSD si majoritate in Consiliul Local Craiova. PNL il exclude pe "tradator", iar USR acuza "o mare mizerie"

"S-a autointitulat primar"

USR: "O mare mizerie"

"Un tradator"

In cadrul sedintei extraordinare a CL Craiova de miercuri, cu votul consilierilor PSD- PER si al consilierului PNL Dan Diaconu, cei doi viceprimari au fost votati din randul consilierilor PSD, respectiv Aurelia Filip si Daniela Barbu, consilierii PNL- USR -PLUS pierzand majoritatea in CL Craiova.Marian Vasile, consilierul PNL care fusese propus pentru un post de viceprimar, a declarat ca in cel mai scurt timp PNL si Alianta USR-PLUS isi vor "reconstitui majoritatea in CL Craiova"."Din punctul nostru de vedere, Lia Olguta Vasilescu s-a autointitulat primarul Craiovei, noi neavand nici pana astazi dovada juramantului dansei si nu stim cum a primit esarfa in sedinta care nu a avut loc saptamana trecuta. Continua cu aceleasi proceduri specifice dansei si PSD, construind efemer o majoritate in Consiliul Local prin targuirea voturilor craiovenilor, care nu i-au dat ei majoritate in CL.Sa-i fie rusine si dansei si colegului nostru, pe care il asteptam astazi pana la ora 16.00 sa-si dea demisia. La ora 16.00 avem sedinta de Birou Permanent Local si vom lua o decizie in privinta excluderii lui. Asigur craiovenii ca, in cel mai scurt timp, vom reconstitui majoritatea in CL, asa cum ei au votat", a spus Marian Vasile.La randul sau, Cezar Dragoescu, de la USR, care era propunerea USR-PLUS pentru cel de-al doilea post de viceprimar al Craiovei, a afirmat ca "mutarea lui Diaconu este o mare mizerie". "Din pacate, azi am asistat cu totii la o mare mizerie, viitorul fost consilier Dan Diaconu, de la PNL, actualmente PSD, PER, cred ca nici el nu stie din ce face parte, sper ca in cel mai scurt timp sa nu mai faca parte din Consiliu Local Craiova, astfel incat in viitor sa avem din nou majoritate. Ceea ce s-a intamplat este o bataie de joc la adresa cetatenilor Craiovei, o majoritate efemera, de conjunctura, negociata pe sub mese. Noi vom continua lupta si vom fi aici pentru urmatorii patru ani sa ne opunem acestei caracatite PSD", a spus Dragoescu.La randul sau, consilierul PNL Cosmin Coratu a afirmat ca Dan Diaconu si-a batut joc de majoritatea PNL-USR-PLUS din CL Craiova. "Acest tradator, Dan Diaconu, nu reprezinta PNL, el va fi exclus, chiar daca nu vine sa isi dea demisia. E evident ca nu va veni. Si-a batut joc de toata majoritatea de dreapta, de toata munca noastra si a vandut viitorul nostru, al intregii comunitati craiovene pentru urmatorii patru ani. Sa-i fie rusine, este un zero barat si pentru noi nu reprezinta nimic altceva decat un tradator", a afirmat si Cosmin Coratu.In urma alegerilor locale din 27 septembrie, PSD are 10 mandate de consilier local, PNL - 9 mandate, Alianta USR-PLUS - 5 mandate si Partidul Ecologist Roman (PER) - 3 mandate.