Un consilier liberal din Craiova tradeaza alianta PNL-USR-PLUS si trece de partea PSD. Olguta Vasilescu primeste cadou, de ziua ei, majoritatea in consiliu

Alianta PNL- USR -PLUS a ramas, astfel, in minoritate, acum mandatele fiind de 13 la 14. Imediat dupa vot, in care presedinte a fost ales Lucian Dindirica, de la PSD, alianta a iesit din sala, intorcandu-se, insa, dupa cateva minute, scrie ziaruldecraiova.ro. Alianta PNL si USR-PLUS care, teoretic avea majoritatea in CL, l-a propus pe Marian Vasile, iar tabara formata din PSD si PER pe Lucian Dindirica. Surprinza s-a produs la vot.In acest moment se voteaza componenta comisiilor de specialitate. Daca votul se pastreaza ca prima oara, PSD va avea majoritatea si va numi cei doi viceprimari, relateaza gds.ro. Miercuri este ziua de nastere a Olgutei Vasilescu, primarul ales al Craiovei implineste 46 de ani.Potrivit legii, unui consilier local i se poate retrage sprijinul politic de catre partidul pe lista caruia a candidat, lucru care duce la demiterea de drept din functie.Liderii USR PLUS din Dolj au anuntat, a treia zi dupa alegerile locale din 27 septembrie, ca doresc sa formeze majoritatea in Consiliul Local Craiova impreuna cu PNL, iar cele doua formatiuni sa aiba cate un viceprimar.