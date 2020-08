VIDEO Lia Olguta Vasilescu, despre Legea Pensiilor: "Nu pensionarii trebuie sa plateasca tunurile din aceasta pandemie"

Fostul ministru al Muncii Olguta Vasilescu a anuntat ca au fost stranse peste 860.000 de semnaturi ale pensionarilor si oamenilor din toata tara la petitie care solicita respectarea majorarii punctului de pensie. Ea a solicitat Guvernului sa tina cont de vocea pensionarilor si sa creasca pensiile cu 40%. Vasilescu a adaugat ca exista resursele financiare pentru aceasta masura."Astazi se finalizeaza cea mai ampla operatiune de aparare a drepturilor pensionarilor din ultimii 30 de ani. Asocialtiile si membrii PSD au reusit sa stranga peste 860.000 de semnaturi pentru petitia pentru respectarea cresterii punctului de pensie. Din pacate, aflam ca maine (vineri - n.r.) intr-o sedinta de Guvern se discuta despre emiterea unei orodonante de urgenta care sa puna in pericol aceasta lege a pensiilor, in sensul ca majorarea nu va fi de 40%. Vreau sa atentionam Guvernul sa tina cont de aceste sute de mii de semnaturi date pensionarii din tara in ultima luna si jumatate. Atentionam Guvernul ca ar fi trebuit sa inceapa recalcularea dosarelor de pensiei, pentru elimitarea inechitatilor. Pana la data de azi nu s-a calculat niciun dosar, ceea ce ne face sa credem ca din nou legea nu va fi respectata de Guvern. De la 1 august CNSAS ar fi trebuit sa inceapa tiparirea taloanelor de pensii. Nu s-a intamplat nici pana azi acest lucru", a declarat Olguta Vasilescu, intr-o conferinta de presa sustinuta joi la sediul PSD.Aceasta a precizat ca liberalii spuneau acum ceva timp ca banii pentru majorarea pensiilor, de la 1 septembrie, sunt prinsi in buget si a adaugat ca "nu pensionarii ar trebui sa plateasca tunurile din aceasta pandemie"."Le ceream sa spuna daca de la 1 septembrie, punctul de pensie va fi majorat cu 40%. De fiecare data ne-au spus ca banii sunt prinsi in buget. Daca sunt prinsi in buget de ce nu se dau, incepand cu 1 septembrie. Nu pensionarii ar trebui sa plateasca tunurile din aceasta pandemie. Un raport al Curtii de Conturi arata ca 700 de milioane de lei au fost aruncate pana acum la cos, pentru mastile s-au cumparat cu pret de 100 de ori mai mare, combinezoanele cu pret de 10 ori mai mare", a completat Vasilescu.Deputatul PSD a aratat care ar putea fi sursele de finantare pentru aplicarea masurii de crestere a pensiilor, asa cum prevede Legea."Le-am spus de cateva luni incoace de unde pot lua banii respectivi. Anul trecut desi existaul 26 de ministere, cheltuielile erau de 44 miliarde de lei, anul acesta se aloca 51 de miliarde, desi sunt 16 ministere. Iata aici 7 miliarde care pot sa mearga catre pensii. Guvernul nu trebuia sa abroge OUG 114. S-a desfiintat taxa de 2% pe activele bancare si s-au pierdut 1,8 miliarde lei. Cu alte cuvinte, iata suficienti bani nu numai pentru cresterea pensiilor, ci si cresterea alocatiilor si toate lucrurile necesare in aceasta perioada", a explicat Vasilescu.Intrebata care este planul PSD in cazul in care Guvernul nu va majora cu 40% pensiile si ce vor face social-democratii in Parlament, Olguta Vasilescu a raspuns: "Oblogatoriu aceasta ordonanta de urgenta va fi modificata in Parlamentul Romaniei. Iata ca au de gand foarte clar sa modifice legea pensiilor. Asa cum am promis vom depune motiunea de cenzura. Luni va fi depusa".