Olguta Vasilescu, despre Targul de Craciun: La Craiova se aplica o legislatie dubla fata de restul tarii

Vasilescu ii ironizeaza pe juristii Prefecturii Dolj, despre care spune ca "nu ar fi putut sa promoveze nici macar anul I la Facultatea de Drept", dar si pe prefectul judetului, despre care scrie ca "l-a cam vatamat Covidul de care ne proteja cand ne interzicea sa cumparam acadele si halvita de sub biroul lui. L-o fi luat de la comerciantii de la tarabe cand a mers sa ii inchida..."."Noi am primit o adresa, vineri, de la prefect, in care se anuleaza, practic, Codul Fiscal, Legea 50 privind constructiile si cam toate documentele emise de Primaria Craiova si Consiliul Local in ultimii 15 ani pentru care s-a primit deja aviz de legalitate de la Prefectura. S-au legat inclusiv de culoarea casutelor care este rosie anul acesta. (...) Ne ramane doar sa ne adresam instantei, ceea ce este de durata, sau, dupa raspunsul pe care il vom trimite prefectului ca sa lase casutele sa functioneze, isi va da seama si dumnealui ca nu poate sa fie o legislatie dubla la Craiova fata de restul tarii. Oricum, este rusinos pentru juristii din Prefectura care nu ar fi putut sa promoveze nici macar anul I la Facultatea de Drept", a declarat primarul municipiului Craiova, sambata, intr-o interventie telefonica la un post de televiziune.Anterior, Vasilescu postase pe Facebook un articol in care se facea referire la un targ de Craciun care se va organiza la Brasov, iar in acest context edilul scria ca in alte parti acest lucru este posibil. In acea postare, Lia Olguta Vasilescu ironiza demersul prefectului de Dolj de a inchide casutele amenajate in cadru Targului de Craciun de la Craiova."Revin cu amanunte cand o sa fie prefectul apt de lupta dreapta. Ca inteleg ca l-a cam vatamat Covidul de care ne proteja cand ne interzicea sa cumparam acadele si halvita de sub biroul lui. L-o fi luat de la comerciantii de la tarabe cand a mers sa ii inchida...", scria aceasta.In 28 noiembrie, primarul Craiovei, Lia Olguta Vasilescu, a acuzat ca prefectul de Dolj si "institutiile de forta si control" au cerut comerciantilor din Targul de Craciun sa inchida chioscurile, afirmand ca "dupa ce PNL a inchis pietele si producatorii ingheata si ei, si marfurile lor la 8 grade afara, acum a venit randul chioscurilor", desi alte sute de chioscuri functioneaza in alte zone ale orasului."Avem voie sa aprindem iluminatul de sarbatori? Raspuns: da! Avem voie sa permitem functionarea chioscurilor pe raza orasului? Raspuns: da! Nicio lege, ordonanta, hotarare de guvern nu interzice asta! Si atunci de unde zelul prefectului de Dolj si al tuturor institutiilor de forta si control de a le cere imperativ comerciantilor sa inchida chioscurile din zona centrala care functioneaza perfect legal, asa cum functioneaza alte sute de chioscuri in toate cartierele orasului? Si de ce a fost necesar ca o masina a CBRN sa stea non stop in zona, cu megafoanele pornite la maxim, ca sa sperie copiii veniti sa vada luminitele de sarbatori? Dupa ce PNL a inchis pietele si producatorii ingheata si ei si marfurile lor la 8 grade afara, acum a venit randul chioscurilor", a scris atunci Lia Olguta Vasilescu pe Facebook.Presedintele Klaus Iohannis a declarat intr-o conferinta de presa, in 17 noiembrie, ca in acest an nu pot fi organizate targuri de Craciun, considerand ca organizarea acestora in conditii de pandemie este "imposibila si inoportuna".Ulterior, primarul Craiovei a scris pe Facebook: "Si la Viena se face targ de Craciun. Cu aceleasi restrictii precum cele impuse si de noi la Craiova, cu diferenta ca nu vom avea mese. Anul acesta nu vom avea, din pacate, caruselul, patinoarul sau oraselul copiilor, ci doar casute cu dulciuri, sucuri, vin fiert, globuri, obiecte de artizanat. Nu veti gasi mancare preparata la fata locului, gen gratar sau mici, pentru ca am dorit sa evitam ca oamenii sa stationeze prea mult in fata chioscurilor de Craciun".