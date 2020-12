Olguta Vasilescu, dupa clasarea dosarului "Fatada": "Am facut plangere la Sectia Speciala impotriva procurorului DNA, din pacate nu a inceput ancheta"

Declaratiile au fost facute in contextul in care Directia Nationala Anticoruptie a dispus clasarea dosarului cunoscut drept "Fatada" in care primarul Craiovei, Lia Olguta Vasilescu , era cercetata.Ea era urmarita penal, pentru ca le-ar fi cerut mai multor oameni de afaceri, care aveau contracte cu primaria, sa faca sponsorizari catre o asociatie non-profit pentru reabilitarea fatadelor blocurilor din centrul Craiovei, dar si pentru ca si-ar fi folosit influenta pentru obtinerea unor sume de bani pentru campania electorala din 2012."Au fost patru infractiuni de luare de mita, de fapt niciuna nu era luare de mita pentru ca nu am luat nimic pentru mine, sau pentru institutia pe care o conduceam. Totul s-a luat pentru ca orasul sa arate mult mai frumos. S-au facut niste sponsorizari din partea unor oameni de afaceri, niciunul nu m-a denuntat. Ei au spus ca s-au dat aceste sponsorizari, au aflat dintr-o conferinta de presa ca se renoveaza centrul Craiovei si au vrut sa fie si ei partasi la aceste lucruri", a povestit Lia Olguta Vasilescu, la Antena 3.Primarul Craiovei a explicat ca gestul de atunci al afaceristilor este similar cu cel facut in pandemie, acum, de sute de oameni de afaceri din intreaga tara, care au donat diferite materiale pentru spitale."Aici este vorba de un sistem care poate sa faca in continuare victime, daca i se permite. In urma cu un an eu am depus o plangere la Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie, din pacate nu am avut niciun fel de detaliu ca ar fi inceput vreo ancheta. Plangerea era la adresa atitudinii abuzive a procurorului, care a luat oameni de pe strada, fara mandat, si i-a anchetat ore intregi in hoteluri, cu metode staliniste, provocandu-le prejudicii psihice si fizice.Eu sunt o femeie puternica, am trecut cu fruntea sus prin ce am trecut, tocmai pentru ca stiam ca sunt nevinovata si nu am facut nimic de care sa-mi fie rusine. Probabil ca, daca as lua-o de la capat, as face acelasi lucru. Am facut totul pentru orasul in care sunt iar primar. A fost vorba de metode care nu mai pot continua asa cum au fost ele."Inaintea alegerilor din 2016, Lia Olguta Vasilescu a fost retinuta in arest 24 de ore pentru luare de mita in acest dosar. Odata ajuns la instanta, judecatorii au dispus retrimiterea lui la procurori. Acum, la patru ani de la acele momente, procurorii au dispus clasarea dosarului."Sase judecatori mi-au dat dreptate, prin sase instante a trecut acest dosar. Am fost eliberata atunci fara vreo masura preventiva. Am fost afectata ani de zile, pentru ca trei ani am fost urmarita non-stop, cu aparatura peste tot, in birou, in casa, colegii mei au fost hartuiti. Nu a fost deloc o situatia usoara.Timp de patru ani nu am putut sa-mi folosesc contul din banca. Ma bucur ca in sfarsit se face dreptate. Dupa multi ani, din pacate. Peste tot a trebuit sa raspund despre faptul ca sunt urmarita penal", a comentat Olguta Vasilescu calvarul prin care a trecut.