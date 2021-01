Olguta Vasilescu: Guvernul PNL trebuia sa recalculeze trei milioane de dosare de pensie. Nu s-a recalculat nici macar unul. De ce?

Ea a adaugat ca punctul de pensie trebuia sa creasca la valoarea de 1.775 lei, echivalentul unei majorari de 40%, anul trecut, iar in 2021, punctul de pensie ar fi trebuit sa ajunga la 1.875 lei."In niciun caz nu am impins cresterea de 40% in anul electoral 2020, stiind ca nu vom mai fi la guvernare", a afirmat Olguta Vasilescu duminica seara la Antena 3.Ea a adaugat ca procesul de recalculare a pensiei trebuia sa elimine inechitatile din sistem, dincolo de majorarea punctului de pensie."Exista la ora actuala oameni care au muncit 30 de ani si primesc pensie minima. Ce trebuia sa se intample: de la 1 ianuarie 2020 pana in septembrie 2020 ar fi trebuit sa se faca recalcularea a 5 milioane de pensii. Cand am plecat de la guvernare, softul de recalculare era in licitatie. Pana in prezent, trebuiau recalculate 3 milioane de dosare de pensie. Nu s-a recalculat nici macar unul. De ce? Intrebati-i pe ei", a completat Vasilescu.