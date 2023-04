Suma uriașă plătită de Primăria Craiova pentru ca târgul din oraș să apară pe locul întâi într-un top: "Suntem prima destinație de Paște din Europa"

Târgul de Paşte din Craiova s-a deschis de pe 1 aprilie, totuși succesul a fost mult mai modest față de cel al Târgului de Crăciun, care a adus un număr impresionant de turişti în oraş.

Lia Olguța Vasilescu s-a lăudat la televiziunile de știri că „suntem prima destinație de Paște din Europa”.

”Este al 2-lea an consecutiv când suntem prima destinație de Paște din Europa. Asta nu poate decât să ne bucure, mai ales că Europe’s Best Destinations, site-ul care ne-a declarat câștigător, este partenerul oficial al Comisiei Europene și bineînțeles că am reușit asta prin votul publicului.

Anul acesta este un an special pentru că, spre deosebire de anul trecut, când am organizat Târgul de Paște în zona centrală, anul acesta ne-am gândit să îl amenajăm în Parcul Nicolae Romanescu, pentru că aici se pot face foarte multe activități.

Există foarte multe ateliere pentru copii, foarte multe jocuri interactive, foarte multe spectacole”, a declarat Lia Olguța Vasilescu.

23.000 de euro pentru site-ul care a publicat topul

Primarul PSD al Craiovei a uitat să menționeze faptul că „Europe’s Best Destinations, site-ul care ne-a declarat câștigător”, a încasat 22.990 de euro de la Primăria Craiovei.

Site-ul înregistrat în Marea Britanie a încasat de la Primăria Craiova 22.990 de euro pentru ca acesta să pună Târgul de Paște din oraș pe primul loc într-un top european al destinațiilor de Paște.

Consiliul Local a aprobat că primăria să plătească 22.990 de euro site-ului europeanbestdestinations.com.

Conform www.similarweb.com, un site care monitorează traficul pe internet, europeanbestdestinations.com are în jur de 10.000 de accesări pe zi, fiind pe locul 18.740 în topul site-urile din Marea Britanie și pe locul 414 în topul site-urilor de turism înregistrate în Marea Britanie, scrie aktual24.ro.

În baza contractului cu Primăria Craiova, europeanbestdestinations.com a decis că Târgul de Paște din Craiova este pe primul loc în topul celor mai bune destinații turistice de Paște.

În topul plătit de Primăria Craiovei, Viena este pe locul doi, Roma este pe locul patru și Praga este pe locul cinci.