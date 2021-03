CSM i-a platiti avocatului Radu Chirita peste 25.000 de lei sa apere Sectia Speciala in fata judecatorilor europeni

Concluziile Avocatului general al CJUE

Informatiile au fost facute publice de catre Asociatia Forumul Judecatorilor in urma unei solicitari adresate CSM "In cursul lunii februarie 2020, din bugetul alocat Consiliului Superior al Magistraturii au fost decontate cheltuieli de nature onorariu avocat (22.751,85 lei), cheltuieli de deplasare (3.273,08 lei), cheltuieli de cazare (2.302 lei), prin ordinul de plata nr. 341/05.02.2020 in suma de 28.326,93 lei pentru sustinere pledoarie grade raid in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene de la Luxembourg, in cauzele conexate preliminare C-83/19, C-127/19 *i C-195/19, conform contractului de asistenta juridica nr. 0/831002/2020 din data de 06.01.2020 incheiat cu S.C.A. Chirita si Asociatii", se arata in raspunsul CSM Profesorul universitar doctor Radu Chirita a sustinut punctul de vedere al Consiliului Superior al Magistraturii ( CSM ) la Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), in data de 20 ianuarie 202, atunci cand au fost luate in discutie primele 3 dosare care au fost trimise din Romania privind modificarile legislative facute de coalitia PSD ALDE in cazul Legilor Justitiei.Pozitia CSM a fost de a se respinge sesizarile facute de instantele din Romania si de a apara infiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ), cunoscuta ca Sectia Speciala (SS).Avocatul general al Curtii de Justitie a Uniunii Europene, Michal Bobek, si-a prezentat in data de 23 septembrie concluziile in acest caz. In ceea ce priveste Sectia Speciala, Michal Bobek spune ca "reglementarea SIIJ (n.r. - Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie) nu ofera garantii suficiente pentru a inlatura orice risc de influenta politica asupra functionarii si a compunerii sale".Avocatul general arata ca infiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie trebuie sa corespunda unei justificari deosebit de importante, transparente sireale."Este dificil de sustinut ca infiintarea SIIJ a fost justificata in mod clar, neechivoc si accesibil. In plus, reglementarea SIIJ nu ofera garantii suficiente pentru a inlatura orice risc de influenta politica asupra functionarii si a compunerii sale. Instantele nationale trebuie sa fie indreptatite sa ia in considerare elemente obiective cu privire la imprejurarile in care a fost infiintata SIIJ, precum si functionarea sa practica, cu titlu de elemente susceptibile sa confirme sau sa infirme riscurile unei influente politice.Confirmarea unui asemenea risc poate sa dea nastere unor indoieli legitime in ceea ce priveste independenta judecatorilor, in masura in care compromite impresia de neutralitate a judecatorilor in raport cu interesul cu care sunt sesizati, in special atunci cand este vorba despre cazuri de coruptie . Mai mult, dreptul Uniunii se opune in egala masura infiintarii unei structuri de parchet care nu dispune de un numar suficient de procurori, prin raportare la volumul sau de activitate, asa incat functionarea sa operativa sa conduca cu siguranta la o durata nerezonabila a procedurilor penale, inclusiv cele care ii vizeaza pe judecatori", se arata in concluziile Avocatului general cu privire la infiintarea Sectiei Speciale.Concluziile avocatului general nu sunt obligatorii pentru CJUE. Potrivit unui studiu, concluziile acestuia sunt urmate de catre Curte in aproximativ 88% din cazuri.O decizie a CJUE in aceasta privinta este asteptata la finalul acestei luni.Radu Chirita este avocat in Baroul Cluj si profesor de Drept Constitutional la Facultatea de Drept din cadrul Universitatii Babes Bolyai, din Cluj Napoca.El a aparat mai multe persoane cunoscute care erau cercetate sau judecate in dosare instrumentate de procurorii DNA , cum ar fi fostul presedinte CJ Brasov, Aristotel Cancescu, fostul presedinte al CJ Alba, Mircea Molot, sau fostul presedinte al Consiliului Judetean Cluj, Horea Dorin Uioreanu De asemenea, Chirita a fost cel care a facut plangere la Inspectia Judiciara impotriva judecatorului Georgeta Ciungan, de la Tribunalul Bihor, dupa ce magistratul a sesizat CJUE."Nu stiu de ce fix pe mine m-o ales CSM-ul sa ii reprezint la Luxembourg. Sper ca nu pentru ca injur uneori pe blog, ca ar fi trist. Sper ca mai degraba m-or fi ales pentru ca ma pricep cat de cat la drept constitutional, ca am experienta practica in penal si ca or auzit ca oi fi bun. Probabil nu or citit articolele in care pizduiam CSM. Inteleg ca dna. jurnalist e suparata pe alegerea CSM-ului. E dreptul sau si e libera sa isi exprime parerea.", a scris acesta pe blogul sau cu privire la decizia CSM-ului de a-i angaja serviciile in acest caz. La sfarsitul anului 2019, Radu Chirita ironiza intr-o postare pe blogul sau modul in care erau redactate intrebarile pe care Inalta Curte le-a trimis la Luxemburg: "Astea sunt intrebarile care or plecat deja. Ne facem de rusine si nu scriem in MCV ca suntem penibili. Macar daca avem o problema (falsa) de drept sa punem dracu intrebarile ale ca lumea"."Ieri, am trait anticoruptia citind MCV-ul. Mi-e rau. Vreau neaparat sa stiu cu cine or vorbit expertii vietii de la Bruxelles. Vreau sa stiu ce grade aveau aia. Vreau sa stiu cum p*** ma-sii poti sa spui ca Kovesi e nevinovata inainte de orice judecata, pentru ca pe vremuri pentru afirmatii de genul gemea MCV-ul de recomandari si CSM-ul de comunicate, cum dracu' sa susti implicarea serviciilor secrete in justitie si sa fii european.Cum dracu', ba? Ati luat-o razna de tot? Inteleg ca sunteti o chestie politica, inteleg ca nu va place pesedeul, inteleg ca va place de Kovesi. Dar nicio limita? Nicio decenta? Cum cacat sa lauzi ANI care nu face nimic de ani de zile? Cum sa iti permiti sa lauzi Curtea de Apel Suceava care refuza sa aplice deciziile CCR pe care le consideri ca fiind proaste? Cuuuuuuuuuuuuuuuuum?," mai scria avocatul.