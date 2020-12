Inspectia Judiciara, esec pe linie in instanta in dosarele in care a vrut sa-i "linisteasca" pe magistratii incomozi. Povestile celor mai rasunatoare cauze

Inspectia Judiciara, criticata de organismele internationale

Magistrati controversati la Inspectia Judiciara

Cine conduce Inspectia Judiciara

Cercetarea disciplinara a acestora era legata de mai multe comunicate de presa postate de Asociatia "Miscarea pentru apararea statutului procurorilor" (AMASP) legate de cazul "Caracal". AMASP s-a remarcat in timpul guvernarii PSD ALDE cu mai multe pozitii critice fata de modificarile operate la acea vreme fata de legile justitiei.Inspectia Judiciara a obtinut insa si o victorie, Curtea Suprema a mentinut sanctiunea disciplinara dictata de Sectia pentru judecatori a CSM fata de judecatorul Cristi Danilet dupa o postare a acestuia pe pagina sa de Facebook in care, in ianuarie 2019, remarca "succesiunea atacurilor, destructurarilor si decredibilizarea" institutiilor de forta ale statului, subliniind rolul armatei in apararea democratiei.Insa, la inceputul lunii trecute, Curtea Suprema a respins definitiv o alta actiune a Inspectiei Judiciare care-l viza pe acelasi judecator, Cristi Danilet, dupa ce acesta a criticat, intr-un interviu acordat Revistei 22 in februarie 2019, atat Consiliul Superior al Magistraturii, despre care a spus ca este "strain de sistemul pe care trebuia sa-l apere" cat si pe ministrul Justitiei despre care a afirmat ca "sustine politicile mai degraba antijustitie".In luna iunie a acestui an, fosta sefa DNA, Laura Codruta Kovesi , a obtinut tot la Inalta Curte a treia victorie impotriva Inspectiei Judiciare - avand trei actiuni disciplinare ale IJ respinse definitiv la instanta suprema.In luna septembrie procurorii CSM au respins ca fiind nefondata o noua actiune disciplinara exercitata de IJ fata de actualul procuror -sef al Parchetului European dupa ce aceasta "s-a exprimat in sensul combaterii efectelor negative in planul imaginii si credibilitatii institutiei generate de decizia CCR 68/2017, prin instrumentarea urgenta a unor dosare 'cu ministri', de impact mediatic, si-a exprimat dezacordul cu privire la caracterul legal, definitiv si general obligatoriu al deciziei CCR 68/2017". IJ a contestat decizia CSM la Curtea Suprema, cauza aflandu-se in procedura de filtru.In luna iulie a acestui an, Curtea Suprema a respins din nou actiunile Inspectiei Judiciare fata de un alt magistrat ce s-a remarcat prin critici dese la multe din actiunile controversate din sistemul judiciar.Este vorba de procurorul Bogdan Pirlog, cel care s-a sesizat din oficiu in cazul reprimarii in forta a protestului diasporei de la 10 august 2018, si care a fost cercetat de IJ pentru ca a sustinut ca Sectia Speciala a fost infiintata pentru "a asigura imunitatea magistratilor corupti, agreati de putere, cu riscul refacerii retelelor de coruptie din anii '90 si din prima partea a anilor 2000 si pentru a actiona ca un organ represiv, care sa poata fi folosit impotriva magistratilor incomozi".In luna octombrie a acestui an Inspectia Judiciara a inceput o noua cercetare disciplinara a procurorului Bogdan Pirlog pentru mai multe declaratii critice dupa ce DIICOT anuntase clasarea dosarului "10 august"."Pe actualul ministru al Justitiei ( Catalin Predoiu - n.r.), noi l-am prins si in cealalta perioada in care a condus ministerul. Sa nu uitam ca cea mai apropiata colaboratoare a sa si fosta lui secretara de stat a fost Bica ( Alina Bica - fosta sefa a DIICOT, condamnata pentru coruptie - n.r.). Noi stiam foarte clar ce fel de persoana este, caracterul lui, legaturile lui din justitie , apropierea de Savonea ( Lia Savonea , fosta sefa a CSM . n.r.) si de persoanele apropiate acesteia. Deci, ne-am dat seama la momentul numirii lui ca asaltul asupra justitiei intra intr-o noua etapa, una mult mai insidioasa si mai periculoasa", e una din afirmatiile lui Pirlog ce au declansat actiunea IJ. Inspectia Judiciara a fost aspru criticata in ultimul raport MCV . Comisia Europeana a acuzat Inspectia judiciara ca a initiat proceduri impotriva magistratilor care s-au opus modificarilor promovate de PSD in privinta legilor justitiei si a Codurilor penale si ca a pus presiune pe instanta suprema."Au continuat sa fie initiate proceduri disciplinare impotriva magistratilor, inclusiv a sefilor institutiilor judiciare care se opun reformarii sistemului judiciar (...) In perioada de referinta s-a inregistrat, de asemenea, o crestere puternica a presiunilor asupra Inaltei Curti de Casatie si Justitie, care este instanta competenta pentru numeroase procese de coruptie la nivel inalt", se mentioneaza in raport.Inspectia Judiciara este criticata si in ultimul raport al Departamentului de Stat al SUA, unde este subliniata o stransa legatura intre factorul politic, mediul juridic si mass-media, mai precis in privinta presiunilor impotriva judecatorilor sau a procurorilor. "In general CSM a actionat transparent si i-a suspendat din functie pe judecatorii si procurorii suspectati ca au incalcat legea.Au fost insa semnalari in care Inspectia Judiciara - un organism independent in cadrul CSM - a fost infuentat politic si a fost folosit impotriva unor magistrati care instrumentau dosare in care erau vizati oficiali guvernamentali sau aliati ai lor", se arata in Raportul Departamentului de Stat al SUA.In luna iulie a acestui an Guvernul a suplimentat numarul maxim de posturi din cadrul IJ pana la 117. Astfel ca, in ultimul an, o serie de nume controversate s-au alaturat institutiei conduse de Lucian Netejoru. In urma primului concurs desfasurat la inceputul acestui an procurorii Oana Schmidt Haineala si Felix Banila s-au alaturat institutiei.Oana Schmidt Haineala a fost secretar de stat in Ministerul Justitiei in perioda in care Florin Iordache era ministru si a fost audiata ca martor in dosarul in care DNA a anchetat modul in care a fost adoptata controversata Ordonanta de Urgenta 13. Presa a relatat la acea vreme ca Haineala ar fi contribuit la redactarea OUG.De altfel, Haineala a fost revocata din functie in contextul scandalului OUG 13, la solicitarea procurorului general de atunci Augustin Lazar . Felix Banila a demisionat de la sefia DIICOT, in octombrie 2019, dupa ce presedintele Romaniei i-a cerut acest lucru si l-a criticat pentru modul in care a gestionat ancheta , in cazul Caracal. Printre candidatii inscrisi la acest concurs s-a numarat si Adina Florea, procuror in cadrul Sectiei Speciale (SIIJ), cea care a condus anchetele ce o vizau pe Laura Codruta Kovesi. Desi a fost admisa la concursul pentru IJ, Florea nu s-a mai prezentat ulterior la sustinerea probelor de concurs.Un alt nume controversat este cel al judecatoarei Alina Ghica, aceasta fiind admisa pentru un nou concurs declansat de IJ pentru ocuparea a 11 noi posturi de inspectori judiciari. Judecatoarea Alina Ghica, in prezent vicepresedinte cu delegatie al Curtii de Apel Bucuresti, a dat in 2018 doua decizii extrem de mediatizate: a suspendat completurile de 5 judecatori de la Inalta Curte, intr-un proces deschis de Liviu Dragnea , si a anulat o parte din corectiile financiare impuse de OLAF in afacerea Tel Drum.Corectia dispusa de Oficiul de Lupta Antifrauda in dosarul Tel Drum, care se ridica la 100% din fondurile europene accesate, a fost anulata de un complet de judecata din care face parte judecatoarea Alina Ghica. Rezultatele concursului de la IJ vor fi publicate in luna februarie.Lucian Netejoru, absolvent al Universitatii Ecologice din Bucuresti, a fost numit la conducerea Inspectiei Judiciare in septembrie 2015. In anul 2018, publicatia PressOne a scris ca acesta a plagiat mare parte din continutul tezei sale de doctorat in Ordine Publica si Siguranta Nationala, pe care a sustinut-o in 2010 la Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucuresti.De altfel, coordonatoarea de doctorat a judecatorului a fost profesoara Stefania Georgeta Ungureanu, ce avea sa fie condamnata pe fond la inchisoare cu suspendare pentru ca a inselat Academia de Politie si mai multi doctoranzi ai acestei institutii. Ungureanu a fost coordonatoarea de doctorat si a chestorului Catalin Ionita, recent acuzat la randul sau de plagiat.In perioada guvernarii PSD ALDE, Inspectia Judiciara a devenit un adevarat brat armat al fostului ministru al Justitiei, Tudorel Toader , impotriva magistratilor critici sau incomozi, iar in martie 2019, acesta a fost numit pentru al doilea mandat la sefia Inspectiei Judiciare. Aceasta numire a fost una extrem de controversata, surse din CSM declarand pentru Ziare.com ca trioul Savonea, Oprina si Alistar ar fi modificat regulamentul de concurs astfel incat sa fie sigur ca cei trei pot valida candidatura lui Lucian Netejoru.Reamintim ca in septembrie 2018, lui Netejoru i-a expirat mandatul de trei ani, dar a ramas in functie interimar si a condus in continuare Inspectia Judiciara in baza unei ordonante de urgenta (OUG 77/2018 pentru completarea art.67 din Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturi) promovate de Tudorel Toader. La vremea respectiva, liderul PSD, Liviu Dragnea, a solicitat ca aceasta ordonanta sa intre in vigoare cat mai rapid. El a dat de inteles ca ar fi trebuit sa treaca actul normativ fara avizul CSM, ceea ce s-a si intamplat.In ceea ce priveste activitatea Inspectiei Judiciare, bilantul pe anul 2018 arata un procent de aproape 60% de actiuni disciplinare respinse sau anulate din cele deschise impotriva judecatorilor si aproape 40% de actiuni respinse sau anulate in cazul procurorilor.