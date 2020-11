Judecatorul Bogdan Mateescu anunta ca va candida la sefia CSM: Un Consiliu coerent este esential pentru magistratura. Decredibilizarea sa este extrem de daunatoare

"Dupa o atenta analiza, am luat hotararea de a candida pentru presedintia Consiliului Superior al Magistraturii. Le-am impartasit hotararea mea colegilor din CSM astazi (considerand corect ca ei sa fie cei care sa o cunoasca primii), iar acum o fac si aici, public, asumandu-mi tot ceea ce urmeaza.Decenta, asumarea, profesionalismul, dialogul onest si constructiv, responsabilitatea, respectul sunt valori in care cred cu tarie si care trebuie atasate ideii de consolidare a Consiliului, decredibilizarea sa fiind extrem de daunatoare.Consider ca este esential pentru magistratura dar si pentru societate un Consiliu coerent, care sa contribuie cu toata energia lui si cu toata forta argumentelor miilor de magistrati la imbunatatirea cadrului legal care sa le apere cu adevarat independenta, in contextul imensei responsabilitati pe care o poarta.Un Consiliu care sa depuna toate eforturile posibile pentru a fi indeplinite conditiile necesare infaptuirii unui act de justitie de calitate in beneficiul cetatenilor, dar si pentru a asigura pastrarea standardelor de demnitate si de conduita atasate statutului de magistrat.Pledez in continuare pentru un Consiliu prezent adecvat in comunicarea publica, partener neutru si onest de dialog cu alti factori decidenti dar si cu institutiile indispensabile infaptuirii actului de justitie, cu un aparat robust si format din adevarati profesionisti, nebirocratic, transparent in conditiile legii, care sa raspunda in mod real rolului sau constitutional", a scris acesta pe pagina sa de Facebook.