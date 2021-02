Derapaj major al "gruparii" Savonea din CSM. Stelian Ion, acuzat de atentat la suveranitatea Romaniei, dupa o intalnire cu ambasadorul SUA

Atentat la adresa independentei si suveranitatii Romaniei

"A devenit SIIJ o problema internationala?"

Intalnirea a vizat modul de functionare al justitiei

Tema a fost adusa in discutie de fosta sefa CSM , Nicoleta Tint."Spre marea dezamagire a multora dintre noi constatam ca domnul ministru dezbate, de pilda tema desfiintarii SIIJ cu reprezentanti ai altor state si anunta apoi public pe site-ul Ministerului Justitiei ca, ma rog, care ar fi concluziile acelor intalniri, ca un stat sustine, eu stiu, pozitia privind desfiintarea SIIJ" a precizat Tint.Si Gabriela Baltag a intervenit in dezbatere, sustinand ca astfel de intalniri cu reprezentanti ai ambasadelor altor state ar reprezenta "un atentat la independenta si suveranitatea Romaniei"."Noi suntem garantul independentei sistemului judiciar si avem obligatia sa aducem in atentie si sa discutam aceste probleme. Mi se pare un atentat la independenta si suveranitatea Romaniei si nu sunt cuvinte deloc mari. Ma intreb daca diplomatii nostri isi pot permite astfel de lucruri pe teritoriul statelor respective, daca se pot amesteca in treburile interne ale acestor state. (...) Nici intr-un caz nu au vreun drept sa se amestece in treburile interne ale Romaniei. Eu doresc sa luam astazi o pozitie publica. Toata lumea ne intreaba cum putem sa permitem acest lucru. (...) O sa-mi spuneti ca e vorba de un parteneriat strategic, nu e vorba de niciun parteneriat strategic aici, stim si noi ce contine acest parteneriat, aici e vorba de sistemul judiciar, nimeni nu are voie sa se amestece in treburile noastre interne, in justitia noastra! Mai avem foarte putin sa ne dicteze ambasadele, sau alte state, cum sa solutionam cauzele. Atat a mai ramas! Nu mai e decat un pas!", a spus Gabriela Baltag.In opinia judecatoarei Simona Marcu, intalnirea a fost una politicianista si de imagine."Eu refuz sa cred ca oficialii straini, daca ar fi fost informati cu privire la acest feed-back al juecatorilor, ar fi sustinut aceste proiecte. Intotdeauna s-a sustinut ca ceea ce conteaza este opinia magistraturii. Aceste intalniri au tocmai rolul de a dezinforma opinia publica. Procedand in maniera in care a facut-o, se incearca influentarea opiniei publice ca si cum aceste proiecte sunt minunate, partenerii le sustin, dar avem o problema cu unii judecatori, cum ii imparte domnul ministru in judecatori onesti care sustin proiectele si alti judecatori care nu sunt onesti. Aceste intalniri nu au facut altceva decat sa adanceasca falia care exista in societate. Nu au avut niciun fel de finalitate. Au fost 100% politiacianiste si de imagine. Au fost facute intr-un moment in care domnul ministru are oglinda rezultatelor consultarilor. Acest rezultat este dezastruos pentru domnul ministru", a intervenit judecatoarea Marcu.Si Lia Savonea a subliniat ca discutiile lui Stelian Ion cu reprezentantii Ambasadei SUA ar fi depasi cadrul constitutional."Domnul ministru explica intalnirile cu reprezentanti Ambasadei SUA, care din punctul meu de vedere depasesc cadrul constitutional, cu nevoia de se pune de acord legislatia noastra cu recomandarile MCV . Nu cred ca este o problema care tine de competenta vreunui reprezentant al unui stat strain si daca tot invoca MCV, in mod distorsionat, ei vreau sa stiu daca a vazut ca in MCV se discuta numai despre Sectia de Investigare sau se vorbeste si despre influenta politicului in numirea procurorilor de rang inalt sau despre chestiunea resurselor, sau despre multe alte chestiuni. Oare doar SIIJ a devenit o problema nationala si internationala?", a conchis Savonea. La finalul sedintei, Lia Savonea, Simona Marcu si Gabriela Baltag l-au criticat pe Stelian Ion si pentru faptul ca ministrul a parasit discutia pentru a participa la bilantul de activitate a Directiei Nationale Anticoruptie, Savonea sustinand ca astfel ar demonstra ca ii "desconsidera". Ministrul Stelian Ion a explicat ca reuniunea cu oficialii straini a vizat modul de functionare a justitiei."Chestiunea aceasta cu intalnirea cu ambasadorii cred ca este o furtuna intr-un pahar cu apa. Este o relatie absolut normala aceea pe care MJ o are cu reprezentantii altor state. Sunt, in principal, reprezentanti ai altor state membre UE, care sunt interesati de modul de functionare a statului roman, nu a venit absolut niciun ambasador sa solicite o solutie in sistemul judiciar, insa exista o dorinta de a se afla care este stadiul de implementare, indeplinire a obiectivelor in cadrul MCV." a subliniat demnitarul.Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a catalogat criticile venite din partea taberei Savonea din CSM ca fiind "nepotrivite" si a sustinut ca este normal sa aiba discutii cu statele membre UE si cu alte state partenere, pentru ca "sunt partenerii nostri, nu sunt inamici" si ca nu vine nimeni din exterior "sa ne impuna noua solutii, cum se incearca a se sugera foarte periculos"."Pe de alta parte, aceasta idee a neamestecului in treburile interne, eu am mai auzit-o si in alte perioade. Nici vorba de amestec in treburile interne ale Romaniei. Avem nistre intalniri absolut normale, discutam chestiuni legate de MCV, de respectarea obligatiilor pe care ni le-am asumat. Nu vine nimeni din exterior sa ne impuna noua solutii, cum se incearca a se sugera foarte periculos, nepermis as zice", a mai spus Stelian Ion.