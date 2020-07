Surprizele din declaratia de avere a Liei Savonea: Sotul judecatoarei a vandut, in 2019, sase vile cu 2,5 milioane de lei

Sursa: Declaratia de avere depusa la CSM

Acestor venituri li se mai adauga decontul pentru transport - 452,65 de lei si drepturi salariale restante in valoare de 7.203 de lei.Sotul acesteia, avocatul Mihai Savonea, a incasat suma de 12.000 de lei din asistenta juridica si reprezentare.Potrivit declaratiei de avere, Mihai Savonea a vandut, in 2019, sase imobile (parter+ etaj + teren) pe care a incasat circa 2,5 milioane de lei si 44.000 de euro.In 2019, CSM a initiat un proiect de lege de modificare a Legii ANI, care ar face mai dificila verificarea averii magistratilor.Tot atunci a aparut informatia potrivit careia Agentia Nationala de Integritate (ANI) face verificari privind averea presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, judecatorul Lia Savonea, dupa ce in spatiul public au aparut informatii privind bunurile detinute de aceasta.Lia Savonea are o avere de invidiat si detine impreuna cu sotul sau doua case de locuit, in Chiajna si Alba, doua masini, BMW si Volkswagen , si bijuterii in valoare de 14.000 de euro. La acestea se adauga si alte terenuri agricole sau intravilane in Ilfov si Alba.Sotul Liei Savonea, avocatul Mihai Savonea, a vandut 7 imobile si doua masini, in perioada 2017-2018, pe care a obtinut aproximativ 600.000 de euro.