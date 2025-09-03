Șefa ICCJ, Lia Savonea, refuză întâlnirea cerută de ministrul Justiției Radu Marinescu: „Pare mai degrabă un exercițiu de imagine decât un dialog real”

Autor: Grigore Dobritoiu
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 14:44
180 citiri
Lia Savonea, judecatoare FOTO: HEPTA

Șefa Înaltei Curți de Casație, Lia Savonea, a refuzat invitația ministrului Justiției, Radu Marinescu, care a solicitat mai multor instituții din sistemul judiciar o întâlnire de lucru pentru ziua de joi. Aceasta a scris într-un răspuns oficial că pare mai degrabă „un exercițiu de imagine decât un dialog real”, scrie G4Media.

Lia Savonea punctează faptul că justiția se confruntă cu un discurs public ce relativizează independența judecătorilor, iar asta nu afectează doar „corpul profesional”, ci întreaga încredere a cetățeanului în statul de drept.

„Înalta Curte de Casație și Justiție nu va participa la o întâlnire organizată într-un moment extrem de dificil pe care justiția îl traversează. Modul în care aceasta a fost concepută și mediatizată pare, mai degrabă, un exercițiu de imagine decât un dialog real. Reunirea, în acest cadru, a opt instituții cu roluri și competențe fundamentale, dar diferite, riscă să relativizeze specificul fiecăreia și să deturneze discuția de la problemele reale și concrete ale justiției.”, se arată în răspunsul ÎCCJ.

În răspunsul transmis Ministerului, instituția remarcă faptul că „în locul unui dialog onest și al unor soluții reale, justiția se confruntă astăzi cu un discurs public ce relativizează independența judecătorilor, reduce statutul magistraturii la simple costuri bugetare și alimentează percepția falsă a unor „privilegii””.

„Această desconsiderare a rolului magistraturii afectează nu doar corpul profesional, ci și încrederea cetățeanului în statul de drept. Într-un asemenea climat, participarea formală la exerciții de imagine ar echivala cu validarea acestor derapaje.”, precizează comunicatul.

ICCJ precizează că este deschisă dialogului instituțional, atâta timp cât urmărește „soluții concrete” pentru întărirea statului magistratului și protejarea independenței instanțelor, precum și garantarea accesului cetățeanului la o justiție credibilă și eficientă”.

Ministrul Justiției, domnul Radu Marinescu, a invitat, joi, reprezentanții instituțiilor sistemului judiciar la o întâlnire de lucru, în scopul identificării celor mai bune soluții pentru îmbunătățirea activității din domeniul justiției.

”Ministrul Justiției a adresat Președintei Consiliului Superior al Magistraturii, Președintei Înaltei Curți de Casație și Justiție, Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Directoarei Institutului Național al Magistraturii, Președintelui Uniunii Naționale a Barourilor din România, Președintelui Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, Președintelui Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești din România și Directorului Școlii Naționale de Grefieri o invitație la dialog instituțional, în scopul identificării celor mai bune soluții pentru îmbunătățirea activității din domeniul justiției”, anunță Ministerul Justiției.

