Detaliul ascuns din ultima fotografie postată de Liam Payne. Fanii cred că ”prevestea ceva”

Fanii lui Liam Payne sunt în continuare distruși în urma evenimentului trist. Aceștia au analizat îndelung ultimele postări făcute de artistul din trupa One Direction, acolo unde au observat un detaliu care le-a dat de gândit.

Fanii artistului în vârstă de 31 de ani, care a căzut de la balconul unui hotel din Buenos Aires și a murit, au descoperit un detaliu emoționant în ultima sa fotografie, scrie Mirror.

Mai precis, este vorba despre o poză cu membrii trupei celebre One Direction și documentaristul american, Morgan Spurlock. Tot acolo, Liam a scris și un mesaj de condoleanțe pentru Morgan, care pierduse lupta cu cancerul. De altfel, el a fost cel care i-a ajutat cu documentarul 3D al trupei, One Direction: This Is Us.

„Odihnește-te în pace Morgan Spurlock, a fost o plăcere să lucrez cu tine”, a scris artistul.

În respectiva imagine, Liam stătea fix lângă documentarist, detaliu care i-a șocat pe fani.

„Faptul că ultima sa postare este cu One Direction, dar el este separat de ceilalți patru membri și stă lângă Morgan, care, de asemenea, ne-a părăsit în acest an... Știu că este doar o coincidență, dar prevestea ceva”, a scris cineva ca și comentariu.

Când va fi înmormântat artistul

Potrivit celor mai recente rapoarte, înmormântarea lui Liam Payne va avea loc în luna noiembrie, scrie Yahoo.com.

Raportul toxicologic preliminar sugerează că în trupul său a fost descoperită cocaină roz, iar procurorii au exclus orice altă persoană implicată în incidentul care i-a adus decesul.

