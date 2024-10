Fostul cântăreţ al trupei One Direction Liam Payne avea în organism mai multe droguri, inclusiv cocaină crack şi metamfetamină, atunci când a căzut în gol de la balconul unui hotel din Argentina, potrivit unor surse argentiniene anonime, familiarizate cu primele rapoarte toxicologice, scrie The Guardian.

Cântăreţul britanic şi fostul membru One Direction a murit săptămâna trecută, la vârsta de 31 de ani, după ce a căzut de la etajul al treilea al unei camere de hotel din Buenos Aires.

