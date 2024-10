Moartea lui Liam Payne: Personalul hotelului a sunat la serviciile de urgență să anunțe că o persoană „este în pericol”. Reacția Poliției FOTO

Personalul hotelului la care era cazat Liam Payne, fost membru al trupei One Direction, care a decedat după ce a căzut de la etajul al treilea al clădirii, a sunat la 911 cu puţin timp înainte ca acesta să cadă, semnalând prezenţa unui bărbat agresiv care ar putea fi sub influenţa drogurilor sau a alcoolului.

Miercuri, 16 octombrie, personalul hotelului a cerut asistenţă urgentă a poliţiei cu puţin timp înainte de căderea lui Payne, potrivit unui apel de urgenţă obţinut de afiliatul local al CNN Todo Noticias.

Poliţia a transmis într-o declaraţie că a intervenit la hotel imediat după ora locală 17:00, ca răspuns la un apel de urgenţă care avertiza în legătură cu un „bărbat agresiv care ar putea fi sub influenţa drogurilor sau a alcoolului”.

„Avem un oaspete care este copleşit de droguri şi alcool”, au anunţat reprezentanţii hotelului, precizând că bărbatul sparge obiecte şi devastează camera.

Managerul a transmis că este nevoie de „de cineva care să fie trimis urgent”, deoarece personalul nu ştia „dacă viaţa oaspetelui este în pericol”.

Personalul hotelului nu a putut intra în camera unde oaspetele stătea „de două sau trei zile”, a precizat managerul în apel.

Joi, 17 octombrie, parchetul din Argentina a anunţat într-un comunicat că investighează cazul lui Payne şi că „totul indică faptul că muzicianul era singur atunci când a avut loc căderea şi se confrunta cu un episod cauzat de abuzul de substanţe”.

Miercuri, poliţia din Buenos Aires a afirmat într-o declaraţie pentru The Associated Press că Payne „sărise de pe balconul camerei sale”, fără a explica cum s-a ajuns la această concluzie sau dacă gestul a fost intenţionat.

Când a fost contactat de CNN joi, Pablo Policicchio, director de comunicare al Poliţiei din Buenos Aires, a refuzat să clarifice declaraţia furnizată AP şi a transmis CNN să se adreseze Parchetului pentru mai multe informaţii.

Rănile lui Payne sugerează că s-ar putea să nu fi fost pe deplin conştient în momentul căderii sale, a sugerat raportul procurorului.

„Din cauza poziţiei în care a fost găsit cadavrul şi a rănilor în urma căderii, se presupune că Payne nu a adoptat o postură reflexă pentru a se proteja şi ar fi putut cădea într-o stare de semi sau totală inconştienţă”, se arată în comunicat.

Raportul procurorului a adăugat că din camera de hotel a lui Payne din Buenos Aires au fost confiscate o serie de substanţe care ar putea „indica o situaţie anterioară de consum de alcool şi droguri”.

Fotografiile camerei de hotel a lui Payne, publicate de poliţia din Buenos Aires, au arătat un televizor distrus.

Pe măsură ce ancheta continuă, procuratura a spus că au fost audiaţi cinci martori pentru a reconstitui ceea ce s-a întâmplat în orele anterioare morţii lui Payne. Procurorul responsabil de anchetă, Marcelo Roma, a confirmat că raportul preliminar de autopsie a stabilit că moartea lui Payne a fost cauzată de multiple răni grave şi de „hemoragie internă şi externă” ca urmare a căderii. Autorităţile efectuează o autopsie.

Fostul membru al trupei One Direction Liam Payne a murit în faţa unui hotel din capitala argentiniană, Buenos Aires, a anunţat miercuri presa locală, precizând că muzicianul britanic în vârstă de 31 de ani a fost găsit mort după ce a căzut de la etajul al treilea al clădirii.

Liam Payne a devenit celebru la nivel mondial ca membru al trupei pop One Direction, între timp destrămată, alături de Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan şi Louis Tomlinson.

