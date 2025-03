Ce recurs la lege au jurnaliștii filați două luni de DNA. „Ne dorim să nu mai facă asta sau s-o facă conform legii”

După ce jurnaliștii de investigație Luiza Vasiliu și Victor Ilie au făcut public faptul că au fost filați și apoi au avut apelurile monitorizate timp de două luni de Direcția Națională Anticorupție Iași, deși autoritățile știau că aceștia lucrau la o investigație de presă sub acoperire, cei doi alături de jurnalista Bianca Albu, de la RISE Project, au atacat conducerea instituției, făcând publice și alte cazuri de abuz comise de DNA împotriva presei. Ziare.com a luat legătura cu Victor Ilie pentru a discuta despre recursul la lege pe care presa îl are în momentul în care autoritățile abuzează de protocolul judiciar pentru a-i urmări pe ziariști. Din păcate, în prezent, singura soluție reală pe care o are presa la îndemână este oprobiul public, dovedirea concretă a abuzului tot în presă, în speranța că presiunea din partea societății civile va preveni astfel de situații în viitor.

Inițial, cei doi jurnaliști, care lucrau la o investigație legată de frații Tate, credeau că filajul are legătură cu munca lor din acel moment. După publicarea investigației, motivul filajului DNA nu a putut însă fi identificat, iar câteva luni mai târziu, Ilie și Vasiliu au fost căutați de DNA pentru a da declarații în legătură cu ancheta deschisă după o plângere depusă de Gabriel Ciobanu, directorul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor din Iași, după ce jurnalistul a intrat în legătură cu acesta sub acoperire pentru a demasca traficul de cereale din Ucraina prin România, alături de RISE Project. Gabriel Ciobanu, investigat de presă pentru că aproba transporturi de cereale din Ucraina pentru companii fantomă contra unor sume de bani și a comunicat celor de la Direcția Generală Anticorupție (DGA) Iași scriind „că a venit un individ să-i dea șpagă”, după cum au explicat jurnaliștii în newsletterul Drepturi și Strâmbe de pe platforma Substack.

Cei de la DNA i-au explicat lui Victor Ilie că au identificat faptul că era jurnalist, iar dosarul a fost clasat. „Pe noi nu ne-a deranjat. Noi ne-am făcut treaba, DNA lucrează. Eu, în esență, sunt OK cu faptul că s-a deschis un dosar penal. Nu poate să existe prezumția de nevinovăție doar pentru că sunt jurnalist. Dar nu înțeleg de ce a fost făcută prelungirea urmăririi. De curiozitate? Și de ce nu scrie nicăieri în dosar că sunt ziarist?”, a declarat Victor Ilie pentru Ziare.com.

În fază inițială, a explicat acesta, nu a putut consulta dosarul complet până nu a depus plângere împotriva soluției de clasare. DNA a stabilit că nu există nicio infracțiune, dar cei doi jurnaliști au fost sfătuiți de avocați ca, pentru a putea vedea dosarul și a înțelege motivele pentru care s-a clasat, trebuie atacată ordonanța de clasare și „să pretinzi că ești nemulțumit”, după cum a explicat Ilie. „Am atacat dosarul, m-am dus la Iași la instanță, pentru că am dorit să văd totuși ce au găsit. Și așa am ajuns, un an mai târziu, să văd imaginile de filaj, să aud interceptările”.

În prezent, jurnaliștii însă nu au un recurs real la lege decât prin publicarea informațiilor legate de situația creată de autorități în mod abuziv în speranța că, măcar în viitor, în cazul în care alți membri ai presei se vor regăsi în aceeași situație, autoritățile să nu mai apeleze la astfel de metode de urmărire în condițiile în care nu se găsesc nicidecum dovezi că jurnaliștii ar fi culpabili de orice încălcare a legii, ci acționează complet legal, în limitele meseriei.

„Ne dorim să nu mai facă asta sau s-o facă conform legii. Când a fost povestea cu banii publici luați de jurnaliști de la Tel Drum, Răzvan Dumitrescu și Bogdan Chirieac (n.r. investigația RISE, aici) nu s-au sesizat. Sunt cazuri de corupție la jurnaliști. Dar după ce vezi care-I treaba, tu continui luni de zile?”

Legat de cele două surse descoperite de anchetatorii DNA în timpul celor două luni de urmărire a Luizei Vasiliu și a lui Victor Ilie, acesta din urmă a explicat jurnaliștilor Ziare.com că „nu știu dacă au folosit datele la ceva, dar ei clar le-au identificat din punctul meu de vedere. Îmi dau seama de asta din faptul că, în a treia zi de filaj, în cele 48 de ore, pentru că au început la prânz în prima zi și s-au întins până prin ziua a treia, eu am mers să mă întâlnesc cu o sursă și, un an mai târziu, când am avut acces la interceptări, am aflat că ei primeau apeluri din minut în minut înainte de întâlnirea cu omul. Iar după ce am ajuns la masă, nu am mai primit niciun apel. Asta s-a putut trasa din lista apelurilor telefonice.”

Victor Ilie a explicat pentru Ziare.com că în momentul în care a avut acces la lista apelurilor telefonice urmărite de anchetatorii DNA, a identificat „ping”-uri trimise de DNA. „Este un apel pe jumătate trimis, care de fapt comunică în 2G în sistemul SS7, în structura primară de GSM, în care telefonul tău răspunde „prezent” în preajma unui releu, ca să poți fi găsit. Ei vedeau mereu cum mă mișc, ceea ce e normal, e parte din contractul meu cu Orange: vreau să am semnal la telefon, așa că trebuie să știe releul cum mă mișc. Ce mi se pare interesant e abuzul de comunicații înainte de întâlnire. Vorbind cu polițiști care fac filaj, am înțeles că e un sistem automatizat, normal în cadrul unei anchete, lawful interception, așa se numește practic metoda.”

Scrisoarea deschisă inițiată de ActiveWatch și Centrul pentru Jurnalism Independent

După dezvăluirile făcute de cei doi jurnaliști, organizația ActiveWatch, care militează pentru libertatea de exprimare și Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) au inițiat o scrisoare deschisă către Ministrul Justiției, Radu Marinescu, Consiliul Superior al Magistraturii, Procurorul General al României, Alex Florența și Procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, în care se precizează că „Organizațiile, redacțiile și jurnaliști semnatari își exprimă consternarea în legătură cu ușurința cu care procurori ai DNA Iași au solicitat, obținut și pus în aplicare mai multe mandate de supraveghere tehnică care au vizat mai mulți jurnaliști, începând cu 2018. În opinia noastră, aceste mandate încalcă nu doar drepturile persoanei, ci și un drept profesional al jurnalistului, cel la protecția surselor, ceea ce reprezintă o încălcare a dreptului la libertatea presei.”

Documentul precizează ferm faptul că „Mandatele de supraveghere care vizează jurnaliști nu reprezintă doar o simplă încălcare a dreptului la viață privată a unei persoane, ci reprezintă încălcarea unui drept profesional, cel la protecția surselor jurnalistice. Acesta este parte din dreptul la libertatea presei și este garantat de legislația națională, de jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și, mai nou, de Regulamentul UE privind Libertatea Mass-Mediei 2024/1083 (EMFA). Tocmai pentru că supravegherea jurnaliștilor reprezintă o încălcare a dreptului la libertatea presei, considerăm că mandatele legale pentru astfel de acțiuni trebuie sa fie bazate pe un motiv imperativ de interes public și să fie proporționale, dar și supuse unui scrutin legal foarte strict și trebuie să fie extrem de bine fundamentate.

Astfel, scrisoarea deschisă solicită instituțiilor nominalizate să analizeze de urgență modul în care sunt deschise dosare care vizează jurnaliști și să dea un semnal atât la nivel intern, cât și public, că nu sunt tolerate dosare și acțiuni abuzive care îi vizează pe aceștia. De asemenea, ActiveWatch și CJI doresc și propunerea, împreună cu specialiști sau cu organizațiile care se ocupă de protecția jurnaliștilor, de ghiduri care să îi sprijine pe magistrați în abordarea cazurilor care implică jurnaliști pentru a evita eventuale abuzuri, mai ales în contextul garanțiilor aduse de noul Regulament UE privind Libertatea Mass-Mediei 2024/1083 (EMFA).

După cum au explicat Luiza Vasiliu și Victor Ilie pe Substack, „Cam așa arată uneori munca de jurnalist în România, în niște vremuri în care publicul și-a pierdut încrederea în presă, iar sursele de știri false sunt infinit mai multe decât cele de știri adevărate. Cum o să arate lumea de-acum încolo depinde doar de noi, de noi împreună, jurnaliști și cititori. Și de oamenii onești care continuă să-și facă treaba, la stat sau la privat, în ciuda tuturor presiunilor.”

Amintim că, în primăvara anului 2023, jurnaliștii Victor Ilie și Luiza Vasiliu au fost filați 48 de ore de Direcția Națională Anticorupție din Iași, după care ancheta de urmărire a fost prelungită abuziv timp de două luni, în care telefoanele celor doi jurnaliști au fost monitorizate de autorități, deși ancheta arăta clar că cei doi nu au comis nicio infracțiune, ci investigau un caz de luare de mită în cadrul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor din Iași.

