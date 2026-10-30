Liberty Galați riscă să rămână fără energie electrică. Efectul în lanț de care se teme conducerea

Autor: Andreea Deaconescu
Vineri, 30 Octombrie 2026, ora 13:12
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Liberty Galați riscă să rămână fără energie electrică. Efectul în lanț de care se teme conducerea
Combinat siderurgic FOTO Pexels

Liberty Galați riscă să rămână fără energie electrică în următoarele zile, într-un moment în care angajații protestează pentru salariile restante, iar combinatul pregătește intrarea majorității personalului în șomaj tehnic. Conducerea avertizează că o deconectare ar putea bloca întreaga platformă industrială, iar repornirea sistemelor ar putea dura până la 50 de zile.

Contractul cu Electrica nu a mai fost prelungit

Contractul de furnizare a energiei, încheiat în februarie pentru șase luni și prelungit ulterior cu încă una, a expirat. Din cauza datoriilor neachitate, Electrica nu l-a reînnoit, iar combinatul este alimentat temporar prin Piața pentru Ziua Următoare.

„Suntem în iminență de deconectare, e o chestiune de zile”, a declarat pentru News.ro un reprezentant al Liberty Galați.

Într-o scrisoare deschisă semnată de 26 de directori, managementul atrage atenția asupra consecințelor tehnice ale întreruperii alimentării.

„O eventuală deconectare a Combinatului de la electricitate aduce într-o perioadă extrem de scurtă, de câteva ore, colapsul tuturor sistemelor Combinatului și dificultatea re-energizării Platformei Siderurgice, un proces extrem de complex, care nu a fost realizat vreodată și despre care credem că poate dura și 50 de zile. De asemenea, nu excludem unele dezechilibre în sistemul energetic național”, avertizează conducerea.

Ar fi afectată inclusiv secția de țevi sudate, singura care încă funcționează la capacitate maximă. Prefectul George Toderașc spune că a informat Guvernul: „Am comunicat Executivului riscul întreruperii energetice, ea vine cu anumite riscuri sociale și chiar tehnologice”.

Protest în fața Prefecturii. Salarii restante din mai

Peste o sută de siderurgiști s-au adunat vineri dimineață în fața Prefecturii Galați, unde au cerut plata salariilor restante și accelerarea vânzării combinatului.

„Nu mai avem bani de salarii, nu ni le-au mai dat din luna mai. Să fie accesat Fondul de Garantare pentru celelalte șase salarii. Cerem accelerarea vânzării combinatului. Până acum nu se putea, că nu aveam guvern, acum avem”, a declarat pentru News.ro laminoristul Mihai Groza.

Protestatarii au înaintat un memoriu prefectului. De la 1 noiembrie, majoritatea celor 2.200 de angajați vor intra în șomaj tehnic. Vor rămâne la lucru doar salariații necesari pentru pază și conservarea instalațiilor.

În februarie, Electrica și Liberty anunțaseră și un proiect comun de energie fotovoltaică, de până la 500 MW.

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