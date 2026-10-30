Amplu protest al siderurgiștilor de la Liberty Galați. Angajații nu și-au mai primit salariile din mai: ”Cerem accelerarea vânzării combinatului”

Autor: Silvia Deleanu
Vineri, 30 Octombrie 2026, ora 12:32
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Amplu protest al siderurgiștilor de la Liberty Galați. Angajații nu și-au mai primit salariile din mai: ”Cerem accelerarea vânzării combinatului”
Combinatul siderurgic Liberty Galați FOTO Facebook/Liberty Galați

În cursul dimineții de vineri, 30 octombrie, peste o sută de siderurgiști au protestat în fața Prefecturii Galați, solicitând plata salariilor restante de șase luni și accelerarea vânzării combinatului. Deocamdată nu a fost înaintat vreun memoriu sau solicitată o întâlnire cu prefectul.

Peste o sută de siderurgiști erau strânși pe platoul din fața Prefecturii Galați vineri dimineață, în jurul orei 10.00, dar numărul lor continua să crească pe măsură ce alți colegi li se alăturau din oraș sau din județ. „Nu mai avem bani de salarii, nu ni le-au mai dat din luna mai. Să fie accesat Fondul de Garantare pentru celelalte șase salarii. Cerem accelerarea vânzării combinatului. Până acum nu se putea, că nu aveam guvern, acum avem", a declarat pentru News.ro Mihai Groza, laminorist în Liberty Galați. „Eu, personal, nu am pregătit vreun memoriu, dar vom solicita o întrevedere cu prefectul", a adăugat siderurgistul.

George Toderașc, reprezentantul Guvernului în teritoriu, susține că nu i-a fost deocamdată solicitată o întâlnire, dar și-a arătat disponibilitatea pentru aceasta. „Sunt aproximativ o sută de persoane în fața prefecturii (în jurul orei 10.00, n.r.). Nu au solicitat deocamdată o întrevedere, așteptăm să vedem ce își doresc", a declarat pentru sursa citată George Toderașc, prefectul județului Galați.

Majoritatea celor 2.200 de angajați ai combinatului siderurgic Galați vor intra în șomaj tehnic de la începutul lunii noiembrie. Cei care se vor mai prezenta la lucru vor asigura paza obiectivului sau unele activități esențiale pentru conservarea unităților de producție.

Joi, managementul executiv al Combinatului Siderurgic Galați a anunțat că își pune mandatele "pe masa celor care decid prezentul și viitorul Combinatului" și atrăgea atenția asupra pericolelor extreme cu care se confruntă platforma siderurgică.

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