Creditorii au aprobat planul de vânzare a combinatului Liberty, fostul SIDEX. Viitorul cumpărător va fi obligat să repornească producția

Creditorii Liberty Galați SA și Liberty Tubular Products Galați SA au aprobat noul plan de restructurare, care prevede vânzarea combinatului siderurgic și a secției Tubular prin negociere directă, la un preț de pornire de 200 de milioane de euro, fără TVA, pentru ambele active, informează administratorii concordatari CITR și Euro Insol.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de cei doi administratori concordatari, aprobarea planului de către creditori creează cadrul pentru atragerea unui investitor capabil să repornească producția și să ofere o perspectivă pe termen lung platformei industriale de la Galați, considerată un activ strategic pentru economia României.

'CITR și Euro Insol, în calitate de administratori concordatari ai Liberty Galați SA și Liberty Tubular Products Galați SA, anunță aprobarea noului plan de restructurare de către creditori, un pas decisiv pentru viitorul celui mai mare combinat siderurgic din România. Astfel, planul creează cadrul pentru vânzarea activelor către un investitor capabil să repornească producția și să ofere platformei industriale de la Galați o perspectivă pe termen lung', se arată în comunicat.

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Administratorul concordatar Paul-Dieter Cîrlănaru, CEO al CITR, a explicat că aprobarea planului de către creditori permite căutarea unui investitor care să repornească producția la Liberty Galați, obiectivul fiind atât valorificarea activelor, cât și păstrarea capacității industriale și a locurilor de muncă.

'Ca administrator concordatar, am depus eforturi susținute pentru a păstra în viață un activ industrial strategic pentru România. Dincolo de valoarea lui economică, Combinatul Siderurgic Galați înseamnă mii de oameni, familiile lor și o întreagă comunitate. De aceea, pentru noi miza nu a fost niciodată doar vânzarea unor active, ci păstrarea capacității industriale și a locurilor de muncă. Votul creditorilor ne dă acum un drum clar: putem căuta un investitor care să repornească producția și să ofere Galațiului o perspectivă reală pentru următorii ani', a declarat Paul-Dieter Cîrlănaru, citat în comunicat.

La rândul său, președintele Euro Insol, Remus Borza, a apreciat că votul creditorilor reprezintă o etapă importantă în deblocarea situației combinatului, după mai multe luni de negocieri și demersuri pentru identificarea unei soluții de restructurare.

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'Aprobarea planului de către creditori reprezintă un pas esențial pentru deblocarea situației de la Liberty Galați, după luni de negocieri și eforturi pentru identificarea unei soluții viabile. Avem un activ industrial strategic, investitori care și-au manifestat interesul și, acum, un cadru concret pentru valorificarea lui', a declarat Remus Borza, citat în comunicat.

Conform planului aprobat de creditori, Liberty Galați și secția Tubular urmează să fie scoase la vânzare printr-o procedură de negociere directă, cu un preț de pornire de 200 de milioane de euro, fără TVA, stabilit pentru cele două active împreună.

Următoarea etapă este omologarea planului de către judecătorul-sindic, procedură pe care administratorii concordatari au anunțat că o vor solicita în perioada imediat următoare. Planul a fost prezentat vineri și Comitetului Interministerial pentru protejarea intereselor statului la Liberty Galați SA și Liberty Tubular Products Galați SA.

Administratorii concordatari au precizat că procedura de negociere directă urmărește identificarea unui investitor care să poată asigura relansarea activității industriale, iar lansarea efectivă a procesului de vânzare este condiționată de omologarea planului.

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'Procedura de valorificare prin negociere directă vizează vânzarea Combinatului Siderurgic Galați și a secției Tubular, într-un demers care urmărește atragerea unui investitor capabil să asigure relansarea activității industriale. După omologare, procesul de vânzare va fi lansat printr-un anunț public. Anunțul va include condițiile de participare, calendarul și termenul-limită pentru depunerea ofertelor angajante. CITR și Euro Insol invită de pe acum investitorii interesați să se pregătească pentru această etapă', se mai arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, ofertele investitorilor vor fi analizate atât din perspectiva sumelor care ar putea fi obținute pentru creditori, cât și a capacității ofertanților de a relansa producția siderurgică.

'Ofertele vor fi evaluate atât în funcție de valoarea pentru creditori, cât și în funcție de capacitatea de a relansa activitatea industrială. Procesul va urmări identificarea celei mai bune soluții de valorificare a activelor, cu luarea în considerare a intereselor creditorilor și a perspectivelor de relansare a activității industriale.

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CITR și Euro Insol vor comunica public etapele următoare ale procedurii, inclusiv condițiile de participare și calendarul depunerii ofertelor', precizează administratorii concordatari.

Aprobarea planului de către creditori nu echivalează cu omologarea acestuia de către judecătorul-sindic, această etapă fiind necesară înaintea lansării procedurii publice de vânzare.

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