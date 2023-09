Cel puțin 150 de morți în inundațiile devastatoare din estul Libiei cauzate de furtuna Daniel VIDEO

Inundaţii generate de ploile torenţiale aduse de furtuna Daniel care străbate Mediterana au lovit estul Libiei în ultimele zile şi au provocat moartea a cel puţin 150 de persoane, a anunţat luni o sursă oficială citată de AFP.

"Cel puţin 150 de persoane şi-au pierdut viaţa în urma inundaţiilor provocate de furtuna Daniel la Derna, în regiunile Jabal Al-Akhdar şi în suburbiile din Al-Marj", din estul Libiei, a declarat Mohamed Massoud, purtător de cuvânt al şefului executivului paralel cu sediul la Benghazi (est). Furtuna a provocat, de asemenea, "pagube materiale importante la nivelul infrastructurii şi al proprietăţilor private", a adăugat purtătorul de cuvânt libian.

The city of Derna in eastern Libya has been declared a disaster zone after Medicane Daniel caused catastrophic flash flooding across the area overnight. Many residential buildings have been destroyed along the riverbanks. I fear we might be facing a mass casualty event. pic.twitter.com/QoVp8vzjpp