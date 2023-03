Cum a fost salvată de la dispariție singura librărie din Băile Herculane. S-a închis în 2022 după 47 de ani de activitate

Unica librărie din Băile Herculane, care s-a închis în toamna anului 2022 după 47 de ani de funcționare neîntreruptă, va fi redeschisă. O campanie de strângere de fonduri derulată de tinerii de la Herculane Project a adunat suma necesară plății datoriilor.

Povestea acestei librării este una definită de pasiune, de responsabilitate și de iubire de carte. Mii de oameni i-au trecut pragul de-a lungul celor 47 de ani de activitate și mii de povești au fost spuse. Din păcate, datoriile la bugetul de stat de zeci de mii de lei au făcut ca, în noiembrie 2022, proprietara să decidă închiderea librăriei.

Oamenii au solicitat ajutorul Primăriei Băile Herculane, însă, din păcate, administrația publică privată nu s-a putut implica într-o afacere privată și nici nu deținea un spațiu pentru a putea fi închiriat la o sumă mai mică decât cea percepută de proprietarul privat în care a funcționat librăria.

Ulterior, tinerii de la Herculane Project au deschis o campanie de strângere de fonduri pentru a ajuta Librăria ”Sabin Opreanu” să își continue activitatea. S-au adunat peste 40.000 de lei, care permit redeschiderea librăriei.

”Împreună am salvat singura librărie din Băile Herculane! Vă mulțumim tuturor! Datorită contribuției voastre am putut ajuta unica librărie din Băile Herculane - Librăria Sabin Opreanu - care s-a închis în noiembrie 2022 după 47 de ani de activitate neîntreruptă datorită problemelor financiare imposibil de depășit. Am semnat astăzi contractul de sponsorizare cu librăria și urmează să facem transferul sumei finale de bani către doamna Opreanu. Banii vor fi utilizați pentru achitarea datoriilor și redeschiderea Librăriei!”, au transmis cei de la Herculane Project.

Suma care va fi transferată librăriei este de 40.818 lei. Campania de strângere de fonduri continuă. Cei care doresc să doneze o pot face pe site-ul donorbox.ro.

