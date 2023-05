Jucătorul care a câștigat finala Campionatului Mondial de snooker șochează: "Am petrecut toată săptămâna! Nu ar trebui să fie legal"

Belgianul Luca Brecel este primul jucător de pe Europa continentală care reușește să se impună la Campionatul Mondial de snooker.

Luca Brecel l-a învins în finala Campionatului Mondial de snooker pe Mark Selby, scor 18-15, și a devenit primul jucător de pe Europa continentală care triumfă la Crucible. Până acum, doar jucători din Regatul Unit, doi australieni și un canadian câștigaseră trofeul.

Brecel nu era cotat printre favoriți, dar a avut un parcurs fenomenal, învingând legende ale acestui sport, precum Mark Williams, Ronnie O'Sullivan sau Mark Selby, dar și pe tânărul chinez Si în semifinale, revenind miraculos de la 5-14.

În finală, Brecel a condus cu 16-10, Selby a recuperat cu cinci jocuri la rând, dar belgianul a închis meciul la 18-15.

Selby se poate consola cu faptul că a izbutit un break maxim în finală, fiind primul jucător care reușește așa ceva.

Brecel recunoaște că a petrecut la greu pe parcursul Campionatului Mondial. "Nu m-am antrenat deloc, am petrecut toată săptămâna! Nu ar trebui să fie legal".

Belgianul, care nu mai câștigase niciun meci la CM până în acest an, a întrecut măsura chiar înaintea meciului cu Ronnie: "După ce l-am învins pe Mark Williams, am ajuns acasă la 7 dimineața. A doua seară la fel, am stat până la 5 sau 6. Eram mort de beat".

