Propunerea făcută de țara noastră Ucrainei după închiderea unor licee cu predare în limba română. Ce i-a scris ministrul Educației omologului de la Kiev

Autor: Ema Petrescu
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 11:47
754 citiri
Propunerea făcută de țara noastră Ucrainei după închiderea unor licee cu predare în limba română. Ce i-a scris ministrul Educației omologului de la Kiev
Ministrul Educației, Daniel David FOTO Hepta

Ministrul Educaţiei, Daniel David, i-a scris omologului său din Ucraina cu privire la închiderea unor licee cu predare în limba română, pentru a-i propune organizarea unor consultări, astfel încât deciziile luate la nivel local, regional sau naţional să nu afecteze exerciţiul dreptului la educaţie al etnicilor români din Ucraina care doresc să studieze în limba maternă.

David a subliniat că doar soluţiile bazate pe dialog, consultare publică şi respect faţă de nevoile fiecărei comunităţi determină succesul oricărui proces de reformă educaţională.

”Ministrul Educaţiei şi Cercetării din România, prof. univ. dr. psih. Daniel David, îşi exprimă preocuparea faţă de recentele informaţii publicate în mass-media cu privire la implementarea măsurilor de reformă educaţională din Ucraina, la nivelul ciclului liceal, cu impact asupra învăţământului cu predare în limba română din regiunea Cernăuţi. În acest context, pentru a avea acces direct la informaţiile corecte şi pentru a înţelege contextul reformei, ministrul Daniel David a adresat o scrisoare omologului ucrainean, insistând asupra importanţei luării în considerare a solicitărilor legitime formulate de reprezentanţii minorităţii româneşti, precum şi asupra necesităţii respectării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii române la educaţia în limba maternă, în conformitate cu angajamentele internaţionale asumate de Ucraina”, informează Ministerul Educaţiei.

Ministrul român al Educaţiei şi Cercetării a propus organizarea unor consultări între cele două instituţii, afirmându-şi disponibilitatea de a prezenta experienţa şi practica României în ceea ce priveşte învăţământul în limba minorităţilor naţionale, practică larg apreciată în plan internaţional.

”Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România înţelege dificultăţile legate de reformarea unui sistem bugetar mare pentru a-l ancora dinamic în modernitate, dar este important ca deciziile luate la nivel local, regional sau naţional să nu afecteze exerciţiul dreptului la educaţie al etnicilor români din Ucraina care doresc să studieze în limba maternă”, precizează instituţia.

„Dorim să promovăm un dialog constructiv cu autorităţile ucrainene. Experienţa Ministerului Educaţiei şi Cercetării arată că doar soluţiile bazate pe dialog, consultare publică şi respect faţă de nevoile fiecărei comunităţi determină succesul oricărui proces de reformă educaţională”, a declarat ministrul Educaţiei Daniel David.

Potrivit reprezentanţilor comunităţii româneşti din Ucraina, din 20 de licee cu predare în limba română, ar urma să rămână 4, începând din 1 septembrie 2027.

Piedone: „Atenție, bocancii ucraineni calcă pe limba și pe nația română. Dispreț și batjocură”. Mesaj pentru Nicușor Dan
Piedone: „Atenție, bocancii ucraineni calcă pe limba și pe nația română. Dispreț și batjocură”. Mesaj pentru Nicușor Dan
Cristian Popescu Piedone, președintele Partidului Naționalist Reformarea României (PNRR), a avut o reacție asupra reorganizării sistemului de învățământ din regiunea Cernăuți, Ucraina,...
Încep să prindă contur planurile de relansare a turismului ucrainean. Ce urmărește proiectul rutei Iași-Chișinău-Odessa
Încep să prindă contur planurile de relansare a turismului ucrainean. Ce urmărește proiectul rutei Iași-Chișinău-Odessa
În contextul unei dezbateri legate de potențialul de relansare al turismului ucrainean după încheierea războiului, președintele Asociației Patronale a Industriei Turismului din Republica...
#licee inchise, #Ucraina, #limba romana, #daniel david ministrul educatiei , #Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Reactia Patriarhiei, dupa ce s-a aflat cati bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mantuirii Neamului
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
O batrana uitata de un vas de croaziera pe o insula din Marea Bariera de Corali, gasita moarta

Ep. 149 - Georgescu i-a lăudat pe Putin și pe...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Retragerea militarilor americani din România, dezvăluită abia azi, deși fusese comunicată de 2 zile. Din ce motiv a amânat Moșteanu anunțul
  2. Un sociolog explică momentele-cheie în care s-a observat degradarea relațiilor cu americanii: "Avem capacitatea, fiecare dintre noi, să judecăm singuri poziția în care ne aflăm"
  3. Expert în securitate, după decizia de reducere a trupelor americane din România: "S-a dus boieria în care ne apărau alţii"
  4. Mii de sindicaliști au ieșit în stradă. Protestatarii cer stoparea măsurilor de austeritate. „De la ei nu au fost în stare să taie” FOTO/VIDEO
  5. Percheziții în patru județe, într-un dosar de abuz în serviciu și delapidare. Funcționari și o instituție publică, printre cei vizați
  6. Propunerea făcută de țara noastră Ucrainei după închiderea unor licee cu predare în limba română. Ce i-a scris ministrul Educației omologului de la Kiev
  7. Percheziții la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”. Doi medici duși la audieri în cazul unui pacient ars care nu ar fi primit îngrijirile necesare și a decedat
  8. Primele două tipuri de drone românești dezvoltate împreună cu americanii au fost testate cu succes. Ce performanțe au
  9. Percheziții pe întregul teritoriu al Republicii Moldova, într-un dosar privind activitatea unor mercenari
  10. Întâlnire cu mize uriașe. Xi Jinping și Donald Trump, față în față în Coreea de Sud