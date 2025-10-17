Elevii liceului "Bolintineanu" vor face ore online. Anunțul ministrului Educației după explozia devastatoare din Rahova

Elevii de la Liceul Teoretic "Dimitrie Bolintineanu" vor face, în următoarea perioadă, cursuri online, întrucât clădirea liceului a fost avariată de explozia de gaze din dimineața de 17 octombrie 2025.

Clădirea liceului urmează să fie reparată cu bani proveniți din fondul de rezervă al Primăriei Sectorului 5.

15 săli de clasă au fost avariate de explozie. La momentul catastrofei, în clădirea liceului se aflau circa 700 de elevi și 40 de cadre didactice - toate aceste persoane fiind evacuate de urgență.

"Școala ar trebui să propună trecerea în online pentru săptămâna viitoare, fiindcă este vorba de a face reparații acolo, a evalua sălile, a evalua clădirile. Cel mai probabil, săptămâna viitoare activitatea educațională va fi online. După aceea urmează săptămâna de vacanță și să sperăm că în cele două săptămâni se vor putea corecta acolo lucrurile și copiii să revină cu prezență fizică”, a declarat ministrul Educației, Daniel David, citat de Digi 24.

Liceul are două corpuri de clădire iar ministrul a precizat că „din corpul A, din 23 de săli, 15 sunt afectate. Geamuri sparte, bucăți de cărămizi care au ajuns din bloc în școală. (...) Vrem să facem o analiză, ca nu cumva să se fi schimbat ceva în structura, în aspectele de rezistență ale clădirii”.

Inspectoratul de Stat în Construcţii realizează în regim de urgenţă o expertiză tehnică a clădirii avariate.

