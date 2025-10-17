Elevii liceului "Bolintineanu" vor face ore online. Anunțul ministrului Educației după explozia devastatoare din Rahova

Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 19:43
271 citiri
Sală de clasă distrusă în urma exploziei - Foto: Facebook/Meteoplus
Elevii de la Liceul Teoretic "Dimitrie Bolintineanu" vor face, în următoarea perioadă, cursuri online, întrucât clădirea liceului a fost avariată de explozia de gaze din dimineața de 17 octombrie 2025.
Clădirea liceului urmează să fie reparată cu bani proveniți din fondul de rezervă al Primăriei Sectorului 5.
15 săli de clasă au fost avariate de explozie. La momentul catastrofei, în clădirea liceului se aflau circa 700 de elevi și 40 de cadre didactice - toate aceste persoane fiind evacuate de urgență.
"Școala ar trebui să propună trecerea în online pentru săptămâna viitoare, fiindcă este vorba de a face reparații acolo, a evalua sălile, a evalua clădirile. Cel mai probabil, săptămâna viitoare activitatea educațională va fi online. După aceea urmează săptămâna de vacanță și să sperăm că în cele două săptămâni se vor putea corecta acolo lucrurile și copiii să revină cu prezență fizică”, a declarat ministrul Educației, Daniel David, citat de Digi 24.
Liceul are două corpuri de clădire iar ministrul a precizat că „din corpul A, din 23 de săli, 15 sunt afectate. Geamuri sparte, bucăți de cărămizi care au ajuns din bloc în școală. (...) Vrem să facem o analiză, ca nu cumva să se fi schimbat ceva în structura, în aspectele de rezistență ale clădirii”.
Inspectoratul de Stat în Construcţii realizează în regim de urgenţă o expertiză tehnică a clădirii avariate.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Explozie puternică într-un bloc din Rahova București
”Un grup de persoane, fără legătură cu locatarii blocurilor afectate, a încercat în mod repetat să forţeze perimetrul de siguranţă, instituit de autorităţi, instigând la acţiuni...
Elevii de la Liceul Teoretic "Dimitrie Bolintineanu" vor face, în următoarea perioadă, cursuri online, întrucât clădirea liceului a fost avariată de explozia de gaze din dimineața de 17...
Autoritățile au anunțat, vineri după-amiază, finalizarea intervenției de salvare desfășurate la blocul afectat de explozia produsă în dimineață pe Calea Rahovei, în Sectorul 5 al...
Trupul celei de-a treia persoane care și-a pierdut viața în explozia produsă în Sectorul 5 al Capitalei a fost găsit şi extras de la etajul al şaselea al blocului afectat.
”Din...
Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, a reacționat, într-o postare pe Facebook, după explozia devastatoare din Sectorul 5 al Capitalei, care a provocat moartea...
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a transmis, vineri, o informare oficială privind cronologia evenimentelor care au precedat explozia produsă în dimineața zilei de 17 octombrie 2025, la...
Un locatar din blocul care a sărit în aer, în cartierul Rahova, vineri, 17 octombrie, a povestit după tragedie că a participat la toate discuțiile care au implicat scurgerile de gaz și...
Firma de gaze autorizată de Distrigaz să efectueze revizii tehnice a transmis prima reacție publică în legătură cu intervenția efectuată la blocul din Calea Rahovei, acolo unde vineri...
Makaveli, influencerul care i-a făcut campanie de promovare lui Călin Georgescu pe TikTok şi este apropiat al Dianei Şoşoacă, a încercat vineri, 17 octombrie, să forţeze perimetrul de...
Consiliul General al Municipiului Bucureşti a aprobat vineri seară, 17 octombrie, într-o şedinţă extraordinară, alocarea unui ajutor financiar în valoare de 2,9 milioane de lei din fondul...
În mijlocul haosului provocat de explozia care a spulberat etajele superioare ale unui bloc de pe Calea Rahovei, o altă scenă s-a consumat la marginea perimetrului de intervenţie: un grup de...
Tragedia din cartierul Rahova a reaprins dezbaterile despre asigurările de locuințe, lucrările de consolidare și calitatea imobilelor.
Alin Gabriel Udriște, inginer proiectant în structuri...
Un raport preliminar privind explozia produsă vineri, 17 octombrie, la un bloc de locuințe din Rahova ar putea fi gata până la finalul zilei de sâmbătă, potrivit președintelui Autorității...
Prefectul Municipiului București, Andrei Nistor, a anunțat că a convocat de urgență Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență (CMBSU), în urma exploziei produse la...
Blocul care a explodat în cartierul bucureştean Rahova a devenit un pericol pentru oricine se apropie de el la o distanţă mai mică de 12 metri, avertizează Asociația Inginerilor Constructori...
Agenția de știri AFP a relatat despre explozia care a avariat grav două dintre cele opt etaje ale unui imobil, în timp ce agenția Reuters și-a bazat reportajul pe informațiile din media...
Explozia devastatoare din cartierul Rahova, produsă vineri dimineață, a avut o forță atât de mare încât a fost înregistrată de două dintre stațiile seismice instalate pe teritoriul...
Explozia care a zguduit vineri dimineață un bloc din cartierul Rahova, pe strada Vicina din Sectorul 5, a produs distrugeri majore și pagube economice semnificative: imobilul avariat cuprinde...