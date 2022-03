„Tânăr cu experiență”, criteriu posibil de îndeplinit încă de pe băncile liceului

.com

Pentru tinerii care își doresc să intre pe piața muncii, experiența este un criteriu de selecție care poate genera frustrare din partea candidaților, prin lipsa acesteia, dar și un efort mai mare de angajare pentru companii.

În rândul elevilor din învățământul tehnic și profesional, practica la companii partenere este o experiență valoroasă, aceștia având șansa să verifice aplicabilitatea cunoștințelor teoretice însușite în cadrul programului de instruire, conform domeniului de studiu. Avantajul este de partea tuturor părților implicate; liceele tehnice și școlile profesionale, atât cele în regim simplu cât și cele din învățământul dual, asigură formarea de tehnicieni în domeniul de studiu, elevii părăsesc băncile școlii cu abilități practice valoroase pe piața muncii, iar angajatorii au o baza de selecție deja formată în cadrul sesiunilor de practică, dar și o masă largă de potențiali angajați cu experiența practică.

Stagiile de practică se desfășoară doar prin intermediul instituțiilor de învățământ în parteneriat cu persoane juridice care pot participa la procesul de instruire practică. Prezența la aceste stagii este obligatorie, iar partenerul de practică are obligația de a desfășura programul de activitate astfel încât să permită realizarea activității în condiții normale, fără a se depăși ora 20:00.

Un mare beneficiu al acestor stagii îl reprezintă faptul că partenerul de practică îl poate angaja pe practicant, conform legislației în vigoare, pe baza unui contract de muncă pe durată determinată, prin negocierea remunerației.

Liceenii vor să fie competitivi pe piața muncii

Susținând un program de angajabilitate în peste 25 de licee tehnice și profesionale din București, în rândul elevilor din clasele a X-a, a XI-a și a XII-a, am descoperit că un număr semnificativ de elevi, odată cu împlinirea vârstei de 16 ani (vârsta minimă legală pentru angajare) și-au căutat de lucru, aplicând și obținând locuri de muncă cu jumătate de normă (de asemenea, conform legislației), în paralel cu programele de practică. Au motivat această alegere prin dorința de a explora și alte domenii, nevoia de a dispune de banii proprii dar și acumularea experienței, pentru a putea accede la posturi mai bine plătite, după absolvirea liceului.

Pentru tinerii din învățământul teoretic, acumularea experienței încă de pe băncile liceului este posibilă odată cu împlinirea vârstei minime legale și respectând condițiile de lucru prevăzut de lege. În funcție de abilitățile pe care doresc să le dobândească ori să le dezvolte, tinerii pot aplica la locuri de muncă temporare (pe durata vacanțelor) ori permanente, dacă acest lucru nu afectează programul școlar.

Practica și angajarea sunt două modalități prin care liceenii pot dobândi experiență încă de pe băncile liceului, fapt care le poate da un avantaj competitiv pe piața muncii, la finalul studiilor preuniversitare. Dar acest demers nu ar trebui să înlocuiască ori să diminueze procesul educațional, ci doar să îl completeze.

Alecsandra Ecard este consilier de cariera si dezvoltare personala, cu experienta in proiecte educationale de angajabilitate destinate adolescentilor si tinerilor, cu accent pe invatamantul tehnic si profesional. Implicata in multiple proiecte de voluntariat si activitati din spectrul ONG, cu precadere in aria sistemului social de protectie.

