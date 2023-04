Ce se întâmplă când rămâi fără lichid de frână și de ce nu vrei să ajungi niciodată în acest scenariu?

Exista cateva greseli pe care un sofer nu ar trebui sa le faca niciodata, daca isi doreste ca masina pe care o conduce sa functioneze impecabil pentru o perioada cat mai indelungata de timp. Printre aceste erori nedorite se numara folosirea unui lichid de frana necorespunzator sau un schimb care nu se efectueaza la timp.

Aceasta substanta are un rol important in lubrifierea pieselor care fac parte din sistemul de franare. Folosirea sa le mentine in perfecta stare de functionare si te asigura de faptul ca masina va reactiona prompt de fiecare data cand apesi pedala de frana.

Ce probleme apar daca ramai fara lichid de frana?

In cazul in care nu asiguri inlocuirea la timp, te vei confrunta, mai mult ca sigur, cu defectarea unor componente ale sistemului de franare si necesitatea de a le inlocui mai repede decat ar fi normal. Va trebui sa dai bani frecvent pe etriere sau pe placute de frana, facand astfel gauri consistente in portofel sau in contul bancar.

Dincolo de dificultatile financiare, exista insa si consecinte mai serioase. Un sistem de franare lipsit constant de aceasta substanta va reactiona greoi si cu intarziere la apasarea pe pedala de frana. Astfel, creste riscul de a provoca accidente de circulatie.

Asadar, nu e greu de inteles de ce nu vrei sa te regasesti niciodata intr-un asemenea scenariu!

Cum stii ca e nevoie de un schimb de lichid de frana?

Pentru a sti cand e nevoie de efectuarea unui schimb, cel mai bun reper este reprezentat de schimbarea culorii lichidului din instalatie. In mod normal, acesta trebuie sa aiba o nuanta maroniu deschis. Daca incepe sa capete un ton mai inchis, este un semn ca a inceput sa isi piarda din proprietati.

Ads

Pentru a fi deplin prevazator nu trebuie sa te bazezi doar pe aspect, deoarece uneori eficienta substantei se diminueaza chiar si daca nu isi schimba culoarea in mod vizibil. In cartea tehnica a fiecarui tip de automobil vei gasi informatii despre intervalul de timp si numarul de kilometri dupa care devine necesara schimbarea lichidului.

Cum alegi un lichid de frana potrivit pentru masina ta?

Cartea tehnica a autoturismului iti va indica nu numai ritmicitatea schimbarii, ci si care sunt produsele compatibile, pe care trebuie sa le folosesti pentru a evita orice fel de riscuri.

Una dintre regulile de baza spune ca sunt recomandate lichidele cu un punct de fierbere cat mai crescut, deoarece astfel de valori le permit sa ofere un randament bun pe termen lung, datorita rezistentei sporite la temperaturi inalte.

Produsele cu un grad crescut de viscozitate sunt de asemenea indicate, deoarece ele reusesc sa lubrifieze in mod corespunzator toate componentele sistemului de franare, indiferent de conditiile de vreme in care se circula sau de stilul de a conduce caracteristic fiecarui sofer.

In magazinul online AutoMag.ro vei gasi o oferta diversa, care cuprinde mai multe tipuri de lichid de frana. Alege-l pe cel potrivit pentru masina ta si te vei asigura ca cele mai neplacute scenarii nu se vor transforma niciodata in realitate!