Austriecii lichidează una dintre ultimele fabrici de tradiție din România, după peste un secol de activitate

După peste 124 de ani de activitate și o istorie marcată de inovații și distincții internaționale, compania clujeană Armătura S.A., parte a grupului austriac Herz Armaturen, a inițiat procedurile pentru dizolvare și lichidare, în contextul prăbușirii activului net sub jumătate din capitalul social și al închiderii operațiunilor încă din 2020.

Armătura S.A., cu cea mai îndelungată experiență în producția de armături pentru instalații termice și de alimentare cu apă și gaz. Din 2020, activitatea operațională a companiei a fost închisă, iar de atunci veniturile au fost susținute doar prin vânzarea de produse reziduale și active rămase, precum și printr-un contract de subînchiriere, relevă datele analizate de Profit.ro.

O mare parte din active au fost vândute deja și majoritatea angajaților au fost disponibilizați. Armătura mai avea doar 6 angajați la sfârșitul anului 2024.

Lichidare după peste 124 de ani de activitate

Armătura a funcționat de-a lungul a peste 124 de ani, devenind lider pe piața internă și unul dintre cei mai mari producători din Europa de Sud-Est. Compania a devenit o societate cu capital integral privat în 1996, încheindu-se astfel procesul de privatizare. Societatea este cotată la Bursa de Valori București din 1997, sub simbolul ARM.

Ads

A fost fondată în anul 1884, ca primă companie producătoare de articole de robinetărie din România. Anii 1889, 1923 și 1934 au adus companiei distincții semnificative atât în plan intern, cât și extern: Diplomă Comemorativă a Expoziției Universale - Paris 1889, Diplomă de Onoare și Medalia de Aur a Expoziției Industriale - Iași 1923, Medalia de Aur la Expoziția Târg a Industriei Românești - București 1934.

Eforturile de dezvoltare au fost răsplătite în anul 1934 cu Brevetul Regal de Invenție pentru "Robinetul cu închidere prin bilă", o inovație mondială în domeniu. În anii 1929 și 1935, în municipiul Cluj-Napoca au luat ființă alte două societăți, Ravag și Fermeta, cu profil similar de fabricație, care au fost comasate în 1949 și, împreună cu firma Parcomet, au intrat în componența Armătura, cu sediul pe actualul amplasament al companiei și având ca obiect de activitate fabricarea articolelor de robinetărie din materiale neferoase.

Între anii 1949 – 1960, Armătura a continuat să fie singurul producător de armături pentru instalații sanitare din România. Începând cu anul 1970, compania a dezvoltat relații comerciale cu parteneri din Europa, America și Asia. La începutul anului 1991, Armătura s-a înregistrat la Registrul Comerțului Cluj ca societate comercială pe acțiuni, iar la finele anului 1996 a încheiat procesul de privatizare, fiind în prezent societate comercială cu capital integral privat.

Ads