Primăria Arad organizează o licitație publică pentru vânzarea a 14 autoturisme abandonate de proprietari pe domeniul public sau privat al orașului. Prețurile de pornire sunt accesibile, unele mașini urmând să fie oferite pentru aproximativ 300 de lei, cu TVA inclus.

Autoturismele care vor fi scoase la vânzare au fost fabricate între anii 1990 și 2008 și au fost ridicate după ce au fost lăsate de proprietari pe străzile din Arad.

Autoritățile locale au decis să le valorifice printr-o licitație cu strigare, în cadrul căreia participanții vor putea face oferte pentru vehiculele dorite.

Cât costă mașinile scoase la licitație în Arad

Pentru unele dintre autoturisme, suma de pornire este de 250 de lei, fără TVA, respectiv 302,50 lei cu TVA inclus. Taxa pe valoarea adăugată va fi achitată după adjudecarea vehiculului. Persoanele interesate să cumpere una dintre cele 14 mașini trebuie să depună documentele necesare participării până vineri, 20 noiembrie. Tot până la această dată, autoturismele pot fi inspectate de potențialii cumpărători.

Licitația este programată pentru săptămâna următoare termenului-limită de înscriere.

Primăria Arad a precizat că persoanele care consideră că dețin drepturi asupra unuia dintre vehiculele incluse pe lista de vânzare trebuie să anunțe autoritățile locale înainte de începerea procedurii. Prețurile anunțate reprezintă doar sumele de pornire, astfel că valoarea finală a fiecărei mașini va depinde de ofertele făcute în timpul licitației.

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