Un tablou al românului Adrian Ghenie, vedeta unei licitații cu lucrări ale celor mai importanți artiști contemporani

Adrian Ghenie, artistul român care a înregistrat în ultimii ani o serie de recorduri la casele de licitații naționale și internaționale, este din nou vedeta unui astfel de eveniment.

„The Challenge of Seeing” este prima licitație de artă contemporană din România ce include și un private sale, cu lucrările unor artiști clasici celebri, precum Van Gogh, Rubens, El Greco, Chagall sau Kandinsky. În cadrul licitației deschise care va avea loc în data de 4 Mai 2023, intr-un hotel de prestigiu din București, vor fi licitate lucrări ale unor artiști contemporani români și străini, precum Adrian Ghenie, Nicolae Maniu, Vladinsky, Tara von Neudorf sau Agathe Toman. Invitat special este Charlie Foley, specialist și licitator la Christie’s, cea mai veche casă de licitații de artă din lume. Lucrările din licitația deschisă vor putea fi văzute gratuit, începând de săptămâna viitoare, în cadrul unei expoziții deschise la Galeria de Artă PAVOT. Vernisajul va avea loc în data de 20 aprilie, de la ora 19:00, la sediul galeriei (Calea 13 septembrie nr. 90, The Grand Avenue).

Pentru prima dată în România, tablourile unora dintre cei mai importanți pictori din istoria artei sunt incluse într-o sesiune „private sale”, ce poate fi accesată de toți iubitorii de frumos care își doresc să aibă în colecția privată un tablou celebru, respectiv:„Still Life with Flowers” (Vincent van Gogh), „Evening Walk” (Alfred Sisley), „Children (Sons) of Rubens” (Peter Paul Rubens), „Christ, Carrying The Cross” (El Greco), „Venice” (Francesco Guardi), „Blue Circle” (Wassily Kandinsky), „Blind Homer with young Boy” (Claude Lorrain), „Mix” (Jackson Pollock), „Wipes” (Marc Chagall”, „Figura” (Jean Pougny” și „Schuttbild” (Herman Nitsch).

„The Challenge of Seeing” este o inițiativă culturală care însumează experiența acumulată în peste 10 ani de expoziții și târguri de artă, dar și evenimente private. Deși arta este foarte des asociată cu luxul, prin licitația noastră ne dorim nu doar ca lucrări de artă remarcabile să ajungă în portofoliul unor colecționari, ci și să prezentăm publicului larg un număr de artiști internaționali, provocându-i astfel „să vadă”, a declarat Alecs Pavot, organizatorul licitației.

Tablou de Adrian Ghenie cu preț de pornire de 90.000 de euro

Adrian Ghenie, cel mai bine vândut artist român contemporan, este prezent în licitație cu lucrarea „The Island” (2001, 33.5x44 cm), care are un preț de pornire de 90.000 de euro.

Nicolae Maniu, ale cărui tablouri se vând în toată lumea la prețuri care depășesc 50.000 de euro, va avea în licitație patru tablouri: „Înapoi la Legendă” (1987, 60x60 cm), estimat la 15-000-17.000 de euro, „Începutul Legendei” (1986 60x60 cm), evaluat la 15.000-17.000 euro, „Portret” (1993, 70x50 cm), estimat la 7.000-9.000 de euro și „Zbor” (1993, 70x50 cm), estimat la 7.000-9.000 de euro.

Vladinsky, artistul român cu lucrări vândut la Phillips Auction cu sume de până la 30.000 de euro, va avea în licitație două lucrări: „614” (2020 127x127), estimată la 7.000-9.000 de euro și „741” (2020, 82x82), estimată la 2.200-3100 de euro.

Licitația va include și două tablouri ale pictorului olandez Harmen van der Tuin: „Lapis Lazuli” (2022, 100x140x12 cm), estimat la 8.000-12.000 de euro și „Scarlett” (2021, 124x200x14 cm), estimat la 12.000-15.000 de euro.

Trei picturi din licitație aparțin artistei franceze Agathe Toman, care are lucrări expuse și licitate la Sotheby`s Paris: „Blanche #000” (2020, 87x116 cm) estimată la 4.800 - 5.600 de euro, „Un Battement Par Minute” (2018, 77x114 cm), estimată la 5.000-6.500 de euro și „Unfold” (2019, 91x125 cm) de 5.500-6.500 de euro.

O altă lucrare interesantă este cea a artistului spaniol Lido Rico, „The Pope” (2019, 26x59x13 cm), estimată la 6.400-7.500 euro.

În catalog sunt prezentate 26 de lucrări, dar la licitație vor fi incluși o serie de artiști emergenți, unii dintre ei cu experiență de peste 30 de ani, ale căror lucrări au prețuri care pleacă de la câteva sute de euro.

Licitația „The Challenge of Seeing” va avea loc pe 4 mai, de la ora 19:00, la hotelul JW Marriott, Sala Constanța. Operele de artă pot fi vizitate în regim gratuit în cadrul Galeriei de Artă PAVOT, Calea 13 septembrie 90, The Grand Avenue. Vernisajul va avea loc pe 20 aprilie, de la ora 19:00, la Galeria PAVOT.

Alecs Pavot este istoric de artă și fondatorul galeriei PAVOT. Activând încă din 2014, acesta are un portofoliu impresionant de opere de artă semnate de artiști celebri ca Francesco Guardi, Alfred Sisley, Marc Chagall sau Jean Pougny, precum și lucrări ale unor artiști contemporani printre care se numără Katja Lurs, Lido Rico, Tara von Neudorf sau Ur Kasin etc. Viziunea galeriei este aceea de a promova deopotrivă artiști emergenți și consacrați, ale căror lucrări aduc un suflu nou în piața de artă românească.