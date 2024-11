Cel mai mare schelet de dinozaur scos vreodată la licitație în Franța, vândut pentru peste 6 milioane de euro FOTO

Cel mai mare schelet de dinozaur scos vreodată la licitaţie în Franţa, care măsoară 22 de metri lungime, a fost adjudecat sâmbătă în regiunea pariziană pentru peste şase milioane de euro, informează AFP.

Cumpărătorul anonim este un colecţionar care a dat asigurări că doreşte să încredinţeze scheletul de Apatosaurus, un erbivor gigant, unui muzeu, au indicat casele de licitaţii Collin du Bocage şi Barbarossa.

