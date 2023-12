Licitație inedită în Beverly Hills. Capul extraterestrului din filmul ”E.T.” şi halatul de baie din ”The Big Lebowski”, printre obiectele vândute

Organizată în Statele Unite și dedicată legendelor de la Hollywood, licitaţia are toate şansele să doboare multe recorduri. Legendarul halat de baie din "The Big Lebowski", capul de neuitat al extraterestrului din filmul "E.T" şi bluza purtată de prinţesa Diana în ziua logodnei sale vor fi scoase la vânzare la sfârşitul săptămânii viitoare, informează AFP.

Licitaţia "Hollywood Legends" se va desfăşura de joia până duminica viitoare în cartierul Beverly Hills din Los Angeles, cu mii de obiecte celebre care vor fi dezvăluite luni în faţa reprezentanţilor presei.

"Aceste obiecte sunt de acum considerate ca o categorie de active, nu doar ca nişte suvenire sau ca un moment din vieţile noastre", a declarat Martin Nolan, directorul general al casei de licitaţii Julien's Auctions.

"Ele reprezintă ceva mult mai amuzant decât acţiunile sau obligaţiunile sau decât multe alte lucruri pe care le deţineţi în portofoliul vostru de investiţii", a adăugat el.

Printre aceste "active" se află capul extraterestrului din "E.T.", filmul emblematic regizat de Steven Spielberg, al cărui preţ de vânzare ar putea să atingă pragul de 1 milion de dolari, a precizat Martin Nolan.

Halatul de baie purtat de personajul interpretat de Jeff Bridges în "The Big Lebowski", un film cult al fraţilor Coen, ar putea fi vândut cu 50.000 de dolari.

Cămaşa pe care prinţesa Diana a purtat-o în fotografia sa de logodnă din 1981 va fi pusă de asemenea în vânzare, iar organizatorii licitaţiei au estimat că acel articol vestimentar ar putea fi vândut cu până la 100.000 de dolari.

Printre alte obiecte propuse spre vânzare figurează o jachetă purtată de Audrey Hepburn în filmul "Charade" (1963) şi faimosul computer al lui Carrie Bradshaw, personajul interpretat de Sarah Jessica Parker în serialul "Sex and the City".

