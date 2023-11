”Israelul nu are loc pe pământ”. Mesajul plin de ură al unui important lider Hamas privind viitorul conflictului din Gaza VIDEO

Unul dintre liderii politici ai Hamas, Ghazi Hamad, a salutat atacul asupra Israelului din 7 octombrie și chiar s-a bucurat de moartea miilor de civili, dar a declarat și că este pregătit să atace Israelul în viitor până când țara va înceta să existe.

Într-un interviu el a declarat că Israelul „nu are loc pe acest pământ”, relatează The Times of Israel.

Potrivit lui Hamad, Israelul reprezintă un „pericol militar și politic” pentru toți arabii și musulmanii. Mai mult, teroristul a subliniat că nu îi este rușine să spună astfel de cuvinte cu voce tare.

Teroristul a spus că Israelul însuși este „o țară ilogică care trebuie distrusă”, iar dacă este nevoie de mai multe atacuri asupra Israelului, atunci vor fi altele Hamas.

Atacul din 7 octombrie este doar începutul, a spus teroristul. În același timp, Hamas nu va ține cont de numărul teroriștilor morți, deoarece aceștia sunt considerați „martiri”.

Militantul a început din nou să justifice acțiunile teroriștilor de pe 7 octombrie. Potrivit acestuia, uciderea civililor israelieni a fost cauzată de „complicații pe teren”.

Pe internet au apărut deja mai multe videoclipuri cu teroriști care ucid civili în Israel pe autostrăzi și în case.

Ca răspuns la toate aceste acuzații, teroriștii susțin că sunt o „victimă a ocupației”, ceea ce înseamnă că nu ar trebui să fie acuzați pentru ceea ce fac.

🚨 Breaking: Hamas leader Ghazi Hamad says they will repeat October 7-like massacres until Israel is annihilated.

Now you understand why Israel must annihilate Hamas...pic.twitter.com/XaE973dzRr