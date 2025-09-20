SUA și Irakul anunță lichidarea, în Siria, a unui lider al grupării teroriste ISIS. Era acuzat că plănuia atentate în Statele Unite

Autor: Mihai Diac
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 23:58
245 citiri
SUA și Irakul anunță lichidarea, în Siria, a unui lider al grupării teroriste ISIS. Era acuzat că plănuia atentate în Statele Unite
Bază militară americană din Siria FOTO: US Department of Defense

Armata Statelor Unite și serviciul irakian de combatere a terorismului au anunțat, separat, în cursul zilei de 19 septembrie 2025, că au lichidat, în colaborare, pe teritoriul Siriei, un lider al grupării teroriste ISIS (Stat Islamic).

Comunicatul armatei americane a precizat că în raid a fost ucis Omar Abdul Qader, cunoscut și sub numele Abdul Rahman Al-Halabi, care „căuta să atace Statele Unite”, anunță agenția Reuters.

Comunicatul nu precizează dacă în timpul acestei operațiuni au existat și victime civile.

Pe de altă parte, Irakul a precizat că Abdul Rahman Al-Halabi era șeful operațiunilor externe și al structurilor de securitate ale grupării ISIS. El era acuzat că a coordonat atacuri în mai multe țări, inclusiv un atentat asupra Ambasadei Iranului din Liban, și că a pregătit atacuri în Europa și în Statele Unite, care au fost însă contracarate prin acțiuni ale serviciilor de informații.

Comandamentul Central al armatei SUA a coordonat mai multe acțiuni împotriva liderilor ISIS din Siria. Statele Unite au avertizat că ISIS are intenția să redevină activă în Siria, după căderea președintelui Bashar al-Assad, în decembrie 2024.

Pe de altă parte, atacurile ISIS asupra unor obiective din Iran s-ar explica prin diferențele de religie. Iranienii sunt musulmani șiiți, în timp ce ISIS este o grupare de musulmani suniți.

