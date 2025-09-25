Greva foamei în fața sediului Ministerului Economiei. Liderul Sindicatului Liber "Navalistul" vrea să atragă astfel atenția asupra situației șantierului din Mangalia

Laurențiu Gobeajă, liderul Sindicatului Liber Navalistul, a intrat în greva foamei, în fața clădirii în care funcționează Ministerul Economiei, pentru a atrage atenția asupra situației grave de la șantierul naval din Mangalia, a anunțat Blocul Național Sindical (BNS), pe pagina de Facebook.

"De ieri (miercuri, 24 septembrie - n.r.) sunt în greva foamei, în fața clădirii în care funcționează Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului! Totul pentru a atrage atenția asupra situației șantierului naval din Mangalia, cel mai mare șantier naval din România, care se află în colaps!

Situația financiară a societății Damen Shipyards Mangalia este extrem de gravă. În prezent, drepturile salariale restante depășesc suma de 17 milioane de lei, iar creanțele salariale înscrise oficial în tabelul de creanțe se ridică la peste 4 milioane de lei.

În paralel, obligațiile fiscale restante către bugetul de stat, inclusiv contribuțiile la sănătate, pensii și impozitele pe veniturile salariale, însumează peste 83 milioane de lei.

În perioada cuprinsă între 19 iunie 2024 și 31 iulie 2025, societatea a acumulat datorii curente în valoare de peste 161 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 32 milioane de euro. Acestea se adaugă creanțelor deja înscrise în tabelul de creanțe, care se ridică la aproximativ 200 milioane de euro", se arată în comunicatul publicat de Gobeajă pe rețeaua de socializare.

Ministrul de resort, Radu Miruță, a declarat miercuri că faptul că astăzi șantierul este în insolvență și nu poate plăti salariile este o consecință a unor decizii luate cu știința statului român, în dezinteresul statului și al oamenilor.

'Pentru ca acest șantier să funcționeze la adevărata capacitate, adică nu doar să facă reparații, ci să construiască nave, trebuie să suplimentăm poza acestui șantier cu niște comenzi noi care de data aceasta pot să vină și sunt în analiză în a veni prin mecanismul acesta de reînarmare SAFE (Security Action for Europe). Analizăm o posibilitate de a se extinde Fondul de garantare a creanțelor salariale de la 5 luni cum este în prezent pentru o perioadă mai mare', a declarat ministrul de resort, potrivit unei postări pe pagina sa de socializare.

El a subliniat, în context, că nemulțumirea oamenilor care au protestat miercuri în fața sediului ministerului este argumentată. 'Din minciuna și din bătaia de joc a unor politicieni cu ochii înspre bani din afaceri cu statul, angajații au fost duși cu preșul. Eu nu mint pentru a bucura temporar auzul unor oameni în nevoie. (...)

Șantierul naval de la Mangalia (Damen) se află în insolvență, din această situație acționarii nu mai pot lua decizii de management, decizia aparține reprezentantului judiciar, iar acuzațiile angajaților merg astăzi în direcția greșită. Asta însă nu m-a împiedicat să caut soluții alternative, să analizez cifrele reale și să elaborăm un plan prin care să schimbăm situația.

Dar adevărul este că nu se va reuși fără comenzi pentru nave noi, fără un plan coerent și fără voința de a pune stop intereselor politice care se ascund în spatele protestelor. Doar așa putem readuce Șantierul Naval Mangalia acolo unde îi este locul', a subliniat Radu Miruță.

Sindicatul Liber Navalistul este afiliat la Blocul Național Sindical.

