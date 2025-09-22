Liderul UDMR Brașov, scos în cătușe de la Festivalul Zilele Culturii Maghiare. A refuzat să se legitimeze și a împins un polițist VIDEO

Liderul organizaţiei UDMR Brașov, Tamás Toró, a fost încătușat de polițiștii sosiți la Festivalul Zilele Culturii Maghiare, anunță luni, 22 septembrie, IPJ Brașov. Aflați la fața locului pentru că vecinii s-au plâns de tulburarea liniștii publice, ei i-au cerut fostului consilier local UDMR să se legitimeze, dar acesta a refuzat și a devenit agresiv cu ofițerii, verbal și fizic.

Incidentul s-a petrecut în noaptea de sâmbătă spre duminică, la o activitate din cadrul Festivalului Zilele Culturii Maghiare, după ce bărbatul ar fi refuzat să se legitimeze și ar fi devenit agresiv cu polițiștii care au fost trimiși la fața locului în urma unei sesizări privind tulburarea liniștii publice.

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Brașov transmite că polițiștii au fost trimiși „pentru a interveni la o sesizare privind manifestarea turbulentă a unor persoane prezente în incinta unei unități situate pe strada După Ziduri, din municipiul Brașov”.

„La fața locului, polițiștii au constatat că, în incinta unității, în cadrul unui eveniment, era redată muzica la o intensitate ridicată. Tot aici, au identificat și un bărbat, care la momentul interceptării și legitimării a devenit recalcitrant și agresiv, fapt pentru care a fost nevoie de imobilizarea acestuia, pentru încetarea acțiunilor de tulburare a ordinii publice. De asemenea, la fața locului a fost solicitat și sprijinul unui echipaj medical, însă persoana turbulentă a refuzat transportul către unitatea spitalicească. Față de cele constatate de către polițiști, bărbatul a fost sancționat contravențional (...) pentru tulburarea ordinii și a liniștii publice, refuzul de legitimare și provocarea de scandal”, a transmis IPJ Brașov.

Polițiștii spun că nu ar fi fost amendat dacă arăta buletinul

În imaginile publicate în mediul online se vede cum liderul UDMR este pe jos, iar doi polițiști încearcă să-i pună cătușele. Ulterior, cei trei părăsesc incinta unde petrece evenimentul, bărbatul încătușat având sânge pe față. În înregistrare, unul dintre cei doi polițiști îi spune că, dacă ar fi cooperat, dacă ar fi prezentat documentul de identitate, nu s-ar fi întâmplat „nimic”.

Tamás Toró a fost consilier municipal, iar în urmă cu câteva luni, Consiliul Local Brașov i-a acordat statutul de invitat permanent la ședințe, ca reprezentant al comunității maghiare din Brașov.

