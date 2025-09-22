Liderul UDMR Brașov, scos în cătușe de la Festivalul Zilele Culturii Maghiare. A refuzat să se legitimeze și a împins un polițist VIDEO

Autor: Aniela Manolea
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 16:21
2063 citiri
Liderul UDMR Brașov, scos în cătușe de la Festivalul Zilele Culturii Maghiare. A refuzat să se legitimeze și a împins un polițist VIDEO
Toro Tamas lider UDMR Brașov, încătușat după ce a devenit agresiv cu polițiștii FOTO Facebook /Tamás Toró

Liderul organizaţiei UDMR Brașov, Tamás Toró, a fost încătușat de polițiștii sosiți la Festivalul Zilele Culturii Maghiare, anunță luni, 22 septembrie, IPJ Brașov. Aflați la fața locului pentru că vecinii s-au plâns de tulburarea liniștii publice, ei i-au cerut fostului consilier local UDMR să se legitimeze, dar acesta a refuzat și a devenit agresiv cu ofițerii, verbal și fizic.

Incidentul s-a petrecut în noaptea de sâmbătă spre duminică, la o activitate din cadrul Festivalului Zilele Culturii Maghiare, după ce bărbatul ar fi refuzat să se legitimeze și ar fi devenit agresiv cu polițiștii care au fost trimiși la fața locului în urma unei sesizări privind tulburarea liniștii publice.

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Brașov transmite că polițiștii au fost trimiși „pentru a interveni la o sesizare privind manifestarea turbulentă a unor persoane prezente în incinta unei unități situate pe strada După Ziduri, din municipiul Brașov”.

„La fața locului, polițiștii au constatat că, în incinta unității, în cadrul unui eveniment, era redată muzica la o intensitate ridicată. Tot aici, au identificat și un bărbat, care la momentul interceptării și legitimării a devenit recalcitrant și agresiv, fapt pentru care a fost nevoie de imobilizarea acestuia, pentru încetarea acțiunilor de tulburare a ordinii publice. De asemenea, la fața locului a fost solicitat și sprijinul unui echipaj medical, însă persoana turbulentă a refuzat transportul către unitatea spitalicească. Față de cele constatate de către polițiști, bărbatul a fost sancționat contravențional (...) pentru tulburarea ordinii și a liniștii publice, refuzul de legitimare și provocarea de scandal”, a transmis IPJ Brașov.

Polițiștii spun că nu ar fi fost amendat dacă arăta buletinul

În imaginile publicate în mediul online se vede cum liderul UDMR este pe jos, iar doi polițiști încearcă să-i pună cătușele. Ulterior, cei trei părăsesc incinta unde petrece evenimentul, bărbatul încătușat având sânge pe față. În înregistrare, unul dintre cei doi polițiști îi spune că, dacă ar fi cooperat, dacă ar fi prezentat documentul de identitate, nu s-ar fi întâmplat „nimic”.

Tamás Toró a fost consilier municipal, iar în urmă cu câteva luni, Consiliul Local Brașov i-a acordat statutul de invitat permanent la ședințe, ca reprezentant al comunității maghiare din Brașov.

Kelemen Hunor explică cum „funcționează” coaliția de guvernare. „Tot timpul există alternativă”
Kelemen Hunor explică cum „funcționează” coaliția de guvernare. „Tot timpul există alternativă”
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat despre actuala coaliţie de guvernare că ea funcţionează şi că, din punctul său de vedere, există alternativă la guvernare. ”Că e mai bună,...
Deputații dezbat moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrei Mediului. Diana Buzoianu: Vânătoare de like-uri pe TikTok"
Deputații dezbat moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrei Mediului. Diana Buzoianu: Vânătoare de like-uri pe TikTok"
Şedinţa de luni, 22 septembrie, a Camerei Deputaţilor în care se dezbate moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrei Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, a început,...
#lider UDMR, #catuse, #IPJ Brasov, #UDMR, #refuz legitimare , #UDMR
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Momentul in care dronele ucrainene lovesc doua hidroavioane rusesti antisubmarin. "Este pentru prima data de la inceputul razboiului"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Nota primita de Cristi Chivu dupa Inter - Sassuolo. Italienii au tras o concluzie clara

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Deputații dezbat moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrei Mediului. Diana Buzoianu: Vânătoare de like-uri pe TikTok"
  2. Liderul UDMR Brașov, scos în cătușe de la Festivalul Zilele Culturii Maghiare. A refuzat să se legitimeze și a împins un polițist VIDEO
  3. Grindeanu, atacat din nou din PNL după ce a spus că PSD nu va prelua funcția de premier până în 2027. "Adică în momentele grele"
  4. Un liberal acuză „acțiuni de sabotaj și slăbire” a Guvernului venite din interiorul coaliției: „Un act de iresponsabilitate politică”
  5. USR sare în apărarea ministrei Mediului, Diana Buzoianu, după atacul PSD asupra ei: „E cel mai competent și curajos ministru”
  6. Deși ni se spune că nu sunt bani pentru burse, salarii și pensii, Guvernul alocă fonduri pentru bunăstarea unei companii private
  7. De ce nu se va ajunge la demisia lui Ilie Bolojan din funcția de premier. Șeful Senatului: „Indiferent de situație, coaliția ar trebui să meargă mai departe”
  8. Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, despre Ilie Bolojan: „Cred că nimeni nu este de neînlocuit. Coaliția trebuie să continue cu un premier PNL”
  9. Romsilva a încasat cel puțin 50.000 de lei de la Primăria Sectorului 2 în 2025. Vlad Gheorghe: ”O nouă aroganță: pădurarii transformați în ghizi și bucătari”
  10. Atac din PSD la ministrul Mediului. "Din punctul meu de vedere, nu mai poate continua în această funcție"