Israelul a lichidat un important lider Hamas. Moartea lui Ayman Younis a fost confirmată de presa palestiniană VIDEO

Israelul continuă să lovească gruparea Hamas în timpul Operațiunii Iron Swords. Liderul grupării islamiste, Ayman Younis, a fost ucis, după cum relatează presa palestiniană.

De asemenea, au apărut imagini pe internet cu trupul lui Younis scos de sub dărâmături.

Se pare că Younis a fost lichidat în timpul nopții, într-o casă din Nuseirat, Fâșia Gaza, ce a fost bombardată, în care se afla liderul militanților.

Potrivit autorităților de la Tel Aviv, în ultimele 24 de ore, au fost efectuate lovituri asupra a 150 de ținte din Fâșia Gaza, unde se ascundeau islamiști, inclusiv moschei și bănci. Locurile în care erau acumulate arme au fost atacate.

Conducerea militaro-politică a Israelului a anunțat anterior că Operațiunea Iron Swords va continua până când potențialul militar și politic al Hamas va fi complet distrus.

Israelienii au declarat Gaza o zonă închisă, în care livrările de energie electrică, combustibil și alte bunuri critice au fost oprite. Populația civilă este sfătuită să părăsească de urgență regiunea. Nu se știe încă dacă Israelul va efectua o operațiune la sol în Fâșia Gaza.

Deocamdată, se limitează la lansarea de lovituri masive împotriva țintelor Hamas din regiune.

Aceasta este reacția Ierusalimului la un atac pe scară largă al islamiștilor pe teritoriul său.

Pe 7 octombrie, Hamas a efectuat una dintre cele mai mari incursiuni ale sale în Israel. Sub acoperirea unor tiruri masive de rachete, militanții s-au infiltrat în sudul Israelului și au început să terorizeze civilii: crime, tortură, răpiri și jaf. Potrivit ultimelor date, peste 300 de persoane au murit în urma agresiunii, iar acest număr este în creștere. Sute sunt date dispărute și răpite de teroriști, iar mii sunt rănite.

The moment of the attack of Israeli militants on the Gaza Strip and the collapse of the Watan Tower pic.twitter.com/MmdBijn4so